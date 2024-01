Zoll stoppt Einfuhr von sieben Tonnen Weinblättern

Der Zoll in Stuttgart hat die Einfuhr von sieben Tonnen eingelegter Weinblätter gestoppt. Grund seien bei Stichproben gefundene Pestizidrückstände, wie ein Zoll-Sprecher am Donnerstag sagte. Die Ware hat einen Wert von 16.000 Euro und stammt aus Ägypten. Die Sendung kam bereits im Dezember an. Die Stuttgarter Firma, welche die Ware einführen wollte, muss diese nun nach einer Entscheidung von vergangener Woche auf eigene Kosten vernichten.