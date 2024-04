Zoll findet geladene Pistole im Handschuhfach

Zollbeamte haben im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald nahe der französischen Grenze im Handschuhfach eines Autos eine geladene Kurzwaffe entdeckt. Wie der Zoll am Mittwoch mitteilte, fand die Kontrolle Mitte März an einer Tankstelle in Neuenburg am Rhein statt. Ein 32 Jahre alter Mann habe im Handschuhfach einen Waffenkoffer mitgeführt. Darin habe sich eine mit sieben Schuss geladene Pistole sowie ein Zusatzmagazin mit acht weiteren Schuss Munition befunden. Den Angaben zufolge soll der Mann keine Erlaubnis zum Umgang mit der Waffe gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.