Zoll findet bei Kontrollen geschmuggelte Arzneimittel

Der Zoll in Heilbronn hat bei Kontrollen auf den Autobahnen 6 und 3 Schmuggelware entdeckt. Auf der A6 seien 323 Stück „verschreibungspflichtige Medikamente mit antibiotischen Wirkstoffen“ entdeckt worden, teilte der Zoll in Heilbronn am Donnerstag zu dem Fund vom 8. November mit. Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr unterliege demnach dem Erlaubnisvorbehalt.

Der Fahrer konnte den Angaben nach nicht erklären, wofür die Arzneimittel bestimmt sind, zudem wurden auch sieben Stangen an unversteuerten Zigaretten sichergestellt. „Die Medikamente wurden mit Kontrollmitteilung an die Marktüberwachungsbehörde, das zuständige Regierungspräsidium, abgegeben“, hieß es weiter. Der tatverdächtige Fahrer muss sich nun einem Steuerstrafverfahren stellen. Zudem muss er gut 300 Euro an Tabaksteuer nachzahlen.

Bei einer weiteren Kontrolle am 10. November auf der A3 am Almosenberg fielen den Beamten zudem 26 Stangen unversteuerte Zigaretten und 800 Gramm unversteuerter Feinschnitttabak in die Hände. Auch hier wurde ein Steuerverfahren eröffnet, die fällige Steuer beträgt der Mitteilung zufolge knapp 1000 Euro.