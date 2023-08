Verkehr

Zivilstreife beobachtet Mann bei hochriskanten Fahrmanövern

Schwörstadt/Rheinfelden / Lesedauer: 1 min

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein junger Mann hat auf einer Bundesstraße im Kreis Lörrach mit seinem Wagen hochriskante Fahrmanöver ausgeführt — unter der Beobachtung einer Zivilstreife. Erst sei der 21–Jährige in seinem Auto an der Streife vorbeigerast, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 15:20 Von: Deutsche Presse-Agentur