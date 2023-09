Es gibt Regelungen, die selbst Nicht–Juristen auf Anhieb Magengrimmen verursachen. Ein Beispiel ist die Pkw–Maut, die Ex–Verkehrsminister Andreas Scheuer nur für Ausländer auf deutschen Straßen einführen wollte. Der Laie wunderte sich, wie das mit EU–Recht vereinbar sein sollte. War es dann auch nicht, wie der Europäische Gerichtshof urteilte. Die deutschen Steuerzahler kostete das Debakel eine Viertelmillion Euro. Ähnlich verhält es sich mit dem Paragrafen 13b, der die Erschließung von Bauflächen gegen den Wohnraummangel erleichtern sollte — ohne Umweltprüfung und über Jahre. Wieder fragte sich der Laie: Wie ist das denn mit EU–Recht vereinbar, das eine Umweltprüfung vorschreibt? Ist es nicht, hat das Bundesverwaltungsgericht im Juli geurteilt — und nun seine Begründung nachgeliefert.

Umweltprüfung ist sinnvoll

Die gute Nachricht: Die Baugebiete, die nach 13b geschaffen wurden und älter als ein Jahr sind, haben wohl Bestandsschutz. Landauf, landab gibt es aber noch viele Flächen, die gerade entwickelt und vermarktet werden. Die Zitterpartie für Bauwillige, deren Finanzierung vielleicht auf etwas wackeligeren Beinen steht, hält also an. Sie sind die Leidtragenden. Den Ärger nun auf den BUND zu richten, der den Fall wegen eines Baugebiets im Norden Baden–Württembergs ins Rollen gebracht hat, wäre falsch. Der Umweltverband hat zurecht argumentiert, dass eine Umweltprüfung für Baugebiete Pflicht ist — gerade in Zeiten von Artenschwund und Biodiversitätskrise.

Auch haben nicht nur Laien mit Magengrimmen, sondern auch Juristen vor den möglichen Fallstricken des Paragrafen 13b gewarnt. Städten und Gemeinden, die von der Möglichkeit sparsam und früh Gebrauch gemacht haben, sind mutmaßlich nicht rückwirkend betroffen. Problematisch ist das Urteil vor allem für all jene Kommunen, die sich viele 13b–Gebiete auf Vorrat gesichert haben und sukzessive entwickeln wollten. Damit sind sie eine Wette eingegangen, die sie nun verloren haben.

Das Urteil bedeutet nicht, dass nun keine Baugebiete mehr entstehen werden. Es sorgt allerdings dafür, dass die Schritte dorthin wieder ordentlich gegangen werden müssen.