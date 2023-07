Schwarzwald–Baar–Kreis

Zigarette angezündet: Patient mit Sauerstoffgerät verbunden

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 1 min

Ein 56 Jahre alter Patient hat sich in einem Krankenhaus in Villingen–Schwennigen (Schwarzwald–Baar–Kreis) eine Zigarette angezündet, obwohl er mit einem Sauerstoffgerät verbunden war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der Nasenschlauch am Freitag in Brand und entzündete Bettdecke und Hose des Rauchers.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 13:17 Von: Deutsche Presse-Agentur