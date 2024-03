Zeugen melden Mann mit Pistole

Mehrere Zeugen wollen in Achern (Ortenaukreis) einen Mann mit Pistole gesehen haben und haben daraufhin die Polizei gerufen. Der 29-Jährige konnte von der Polizei ausfindig gemacht und kontrolliert werden, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt. Es stellte sich heraus, dass der polizeibekannte Mann eine Softair-Waffe dabeihatte sowie Betäubungsmittel. Dabei habe es sich um über 100 Gramm weißes Pulver gehandelt, das nun genauer untersucht werde, wie eine Sprecherin sagte. Bei den Polizeimaßnahmen am Dienstag soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet haben. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei 29-Jährigen sei zudem eine Kleinstmenge Betäubungsmittel gefunden worden.