Teurer wird es auf jeden Fall - schon wieder. Nicht zum ersten Mal musste die Bahn die zu erwartenden Kosten für das Projekt Stuttgart 21 nach oben korrigieren. Von 11 Milliarden Euro geht der Aufsichtsrat inzwischen aus. Zuletzt war von 9,15 Milliarden Euro die Rede, plus eine gute halbe Milliarde Euro als Risikopuffer. Nur für 4,5 Milliarden Euro ist wirklich geregelt, wer zahlt. Über den Rest werden die Projektpartner - Bahn, Bund, Land sowie Region, Stadt und Flughafen Stuttgart - wohl eines Tages vor Gericht klären. Wenn am kommenden Montag der Bahn-Aufsichtsrat tagt, dürfte es aber nicht nur um die Kosten des Megaprojektes gehen, sondern auch um den Zeitplan. Denn für den geplanten Eröffnungstermin im Dezember 2025 würde kaum noch jemand die Hand ins Feuer legen wollen. Ein Überblick.

Stuttgart 21: Was ist das Problem?

Offiziell hält die Bahn bislang an ihrem Plan fest, Stuttgart 21 im Dezember 2025 in Betrieb zu nehmen. Das bekräftigte zuletzt noch einmal Konzernvorstand Berthold Huber Anfang Dezember nach einer Sitzung des S21-Lenkungskreises, in dem sich die Projektpartner abstimmen. Es gebe aber „noch ein paar Herausforderungen“.

Dabei geht es nicht um jene Vorhaben, die ohnehin erst später fertig werden: Erst 2027 soll der Fernbahnhof am Flughafen vollständig in Betrieb genommen werden. Noch mindestens zehn Jahre dauert es, bis der Pfaffensteigtunnel fertig ist, der die Gäubahn über den Flughafen an den Hauptbahnhof anbinden soll.

Aktuelle Herausforderung ist viel mehr die Digitalisierung des Bahnknotens - Stuttgart ist die erste Metropole in Deutschland, in der sämtliche herkömmlichen Bahnsignale wegfallen und durch das digitale System ETCS (European Train Control System) ersetzt werden sollen. Dieses ermöglicht, dass Züge in engerer Abfolge das selbe Gleis nutzen, was die Kapazität deutlich erhöht. Doch die dafür nötigen Kabelarbeiten haben der Bahn stärker zu schaffen gemacht als gedacht. Probleme bereitet der Lieferant der Technik, der gerade von einem anderen Unternehmen übernommen wird. Neben den Schienenwegen muss auch jeder einzelne Zug für ETCS ausgestattet sein.

Damals wurde darauf hingewiesen, dass es neben der digitalen auch die klassische Sicherungstechnik braucht. Aber die Bahn hat gesagt, sie hat das im Griff. Michael Joukov

„Jetzt passiert genau das, was bei der Schlichtung zu Stuttgart 21 thematisiert wurde“, kommentiert der Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov, Bahn-Experte der Grünen im Landtag. „Damals wurde darauf hingewiesen, dass es neben der digitalen auch die klassische Sicherungstechnik braucht. Aber die Bahn hat gesagt, sie hat das im Griff.“ Eine doppelte Ausstattung wäre zwar teurer gewesen, hätte aber den Zeitdruck genommen, der nun zum Problem wird.

Was bedeutet das für die Fahrpläne?

Fahrpläne werden Jahre im Voraus konzipiert. Nun muss womöglich an Alternativen gearbeitet werden. Grünen-Politiker Joukov hält es für wahrscheinlich, dass der Tiefbahnhof zunächst nur für Fernzüge geöffnet wird und der Kopfbahnhof für den Nahverkehr noch länger in Betrieb bleibt. Die Stadt Stuttgart, die dort unter anderem bezahlbaren, stadtnahen Wohnraum schaffen will, müsste ihre städtebaulichen Pläne verschieben.

Der Verkehrsexperte der FDP im Landtag, Christian Jung, sagt: „Ich gehe davon aus, dass wir es mit Notfallfahrplänen zu tun haben werden.“ Die Lage sei hochdramatisch: „Der Betrieb von S21 im Schienen-Nahverkehr ist gefährdet.“ Das werde in ganz Baden-Württemberg einen Dominoeffekt auslösen.

Der Betrieb von S21 im Schienen-Nahverkehr ist gefährdet. Christian Jung

Für Dezember 2025 hat das Land 130 neue Doppelstockzüge geordert. Der Hersteller Alstom kann aber nur 14 davon pünktlich liefern, der Rest kommt später. Welche Folgen hat das?

Die Alstom-Züge sind nötig für die Fahrt auf der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und für den Tiefbahnhof. Sie sind mit ETCS ausgestattet und ausgelegt auf besonders hohen Druck, wie er bei der schnellen Einfahrt in einen Tunnel entsteht. Beides ist für die Fahrt über den Stuttgarter Bahnknoten und die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm nötig.

Wenn nun nicht genug dieser Züge zur Verfügung stehen, muss das Land Prioritäten setzen. Vorrang habe dabei der neue IRE1 von Karlsruhe über Stuttgart nach Ulm, schreibt das Verkehrsministerium auf eine entsprechende Anfrage des FDP-Abgeordneten Jung.

Umstieg in Ulm: Vom Bodensee oder Oberschwaben nach Stuttgart

Allerdings fährt der IRE1 dem Konzept des Landes zufolge eigentlich nicht nur bis Ulm, sondern darüber hinaus auf der Südbahn nach Friedrichshafen und teils weiter bis Lindau. Wer vom Bodensee oder aus Oberschwaben nach Stuttgart will, muss aber wohl ab Dezember 2025 erst einmal umsteigen, räumt das Verkehrsministerium auf Nachfrage ein: Die Linie müsse „vorübergehend in Ulm gebrochen werden“. Das Land habe Ersatzfahrzeuge bestellt, um die Folgen so gut wie möglich abzufedern. Man arbeite mit hoher Priorität daran, die Zeit, in der ein Umsteigen in Ulm nötig ist, so kurz wie möglich zu halten - von höchstens einem Jahr ist die Rede.

Wir müssen leider feststellen, dass die Lage für die Südbahn-Fahrgäste heute deutlich schlechter ist, als es vor der Elektrifizierung absehbar war. Matthias Beß

Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt deswegen vor „verheerenden Folgen“ für die Südbahn. „Wir müssen leider feststellen, dass die Lage für die Südbahn-Fahrgäste heute deutlich schlechter ist, als es vor der Elektrifizierung absehbar war“, bedauert der stellvertretende Landesvorsitzende Matthias Beß. „Die Tatsache, dass viele Fahrgäste dieser Züge über Ulm hinausfahren, deutet den hohen Stellenwert der umsteigefreien Verbindung an - und wie viel die Bahn hier zu verlieren hat.“

Aber wenn doch S21 erst später in Betrieb geht?

Dann ist zumindest das Problem mit den Alstom-Zügen entschärft. Denn so lange ein Zug nicht in den Tiefbahnhof fahren muss, kann die Bahn die alten Fahrzeuge weiter nutzen.

Dafür gibt es viele andere Probleme - unter anderem weiß das für die Nahverkehrsfahrpläne zuständige Land noch nicht, worauf es sich nun einstellen muss. Pro-Bahn-Vize Beß sagt daher: „Sehr hilfreich wäre ein Konzept für eine sukzessive Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs, Linie für Linie, wodurch man den Zulauf der neuen Fahrzeuge entspannt abwarten könnte.

Wie geht es jetzt weiter?

Am kommenden Montag berät der Bahn-Aufsichtsrat über das Projekt. Er könnte über eine Verschiebung der Eröffnung oder Alternativkonzepte beraten.

Die finale Entscheidung darüber, ob der Bahnhof wie geplant Ende 2025 in Betrieb genommen wird, muss bis spätestens Juni 2024 fallen, kündigte Bahn-Vorstand Huber nach dem jüngsten S21-Lenkungskreis schon einmal an - denn mit 18 Monaten Vorlauf werde der Fahrplan konkret festgelegt. Dann muss klar sein, ob ein Zug auf dem Weg nach Stuttgart in den Kopf- oder in den Tiefbahnhof einrollt.