Zahlreiche Kundgebungen gegen Rechts im Südwesten geplant

Tausende Menschen werden am Wochenende auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in zahlreichen Städten Baden-Württembergs erwartet. In Heidelberg ruft unter anderem das Bündnis „Nie wieder ist jetzt! Gemeinsam stark gegen rechts“ für Samstag zu einer Kundgebung auf, erwartet werden laut Polizei und Stadt etwa 3000 Menschen. Sie sollen von der Schwanenteichanlage bis zum Marktplatz ziehen. Der Versammlung hätten sich zwischenzeitlich viele Gruppen und Initiativen angeschlossen, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag. Unterstützt wird der Aufruf unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dem Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen.

In Karlsruhe sind rund 1000 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstranten wollen sich ab Samstagmittag (12.30 Uhr) auf dem Marktplatz versammeln. Geplant ist, dass danach der Demonstrationszug auch am Bundesverfassungsgericht vorbeizieht. In Ulm organisiert der Verein „Ring politischer Jugend“ eine Versammlung auf dem Münsterplatz ab 15.30 Uhr. Angemeldet sind nach Worten einer Stadtsprecherin rund 500 Teilnehmende. In Pforzheim ruft die „Initiative gegen Rechts“ ab 15.00 Uhr zu einer Demonstration auf, zu der nach Angaben der Stadt rund 300 Teilnehmer erwartet werden.

Auch in Stuttgart sind Kundgebungen geplant, wann genau und wieviele Menschen erwartet werden, konnte ein Stadtsprecher zunächst nicht sagen. Am Sonntag ruft in Baden-Baden ein breites Bündnis aus Politik, Kirchen und Gesellschaft zu einer Demo auf.