Unter YouTube-Stars stellt man sich gemeinhin junge, hippe Leute vor, die schnell reden und mit rasanten Schnitten arbeiten. Dass es auch anders geht, zeigt die MarmeladenOma. Sie ist 92 Jahre alt, erzählt Märchen, und setzt in der Kommunikation mit ihren Fans ganz auf Briefe.

Auf der Videoplattform hat sie trotzdem mehr als 200.000 Abonnenten, dazu kommen Zigtausende Follower in anderen sozialen Medien. Die Ettlingerin, die ihren echten Namen geheim hält, hat jüngst auch noch ein Buch geschrieben. Ohne ihren Enkel Janik hätte sie das nie erreicht, sagt sie ‐ und gibt Tipps für den richtigen Umgang der Generationen untereinander.

Zum Interview empfängt die MarmeladenOma am Schreibtisch zwischen Scheinwerfern und Kameras, wo am Wochenende die Videos aufgezeichnet werden. An der Wand hängt handbemalte Fanpost. Analog und digital ‐ das geht bei der YouTuberin Hand in Hand.

Angefangen hat alles mit dem Vorlesen von Märchengeschichten vor der Kamera. Mittlerweile haben Sie auch Videospiele ausprobiert, Medienpreise abgeräumt und Vlogs aufgenommen. Wie kommt es, dass Sie mit 92 Jahren eine erfolgreiche YouTuberin sind?

Die Idee stammt von meinem Enkel Janik. Ich selbst verteufle die Technik natürlich nicht, aber ich bin selbst sehr untechnisch. Er wollte vor allen Dingen, dass die Gemeinschaft wieder mehr zusammenkommt, dass man sich trifft und dass die Kinder wieder Märchen vorgelesen bekommen. Das tue ich und beantworte danach Fragen.

Die Gesellschaft ist ja wirklich sehr kalt geworden. Ich finde Märchen sehr wichtig für die Kinder, mir sind sie früher selbst vorgelesen worden. Die Kinder sehen in den Geschichten, dass das Gute belohnt und das Böse bestraft wird. Manche Erwachsene meinen, dass viele Märchen zu grausam sind, aber die Kinder sehen das gar nicht. Sie sehen wirklich nur die Gerechtigkeit, sie wollen sie auch und können daraus lernen.

MarmeladenOma auf YouTube

Der YouTube-Kanal hat als ganz kleine Sendung angefangen, ich konnte mir niemals vorstellen, dass das einmal so groß wird. Dann kam aber Gronkh (Anm. d. Redaktion: bürgerlich Erik Range, knapp fünf Millionen Abonnenten auf YouTube) dazu, ein bekannter YouTuber und auch ein Menschenfreund. Der hat uns angeschaut und hat zu seinen Followern gesagt: ,Schaut mal zu der Oma rein’.

Dann kam es wie eine Sturmflut über uns, mein Enkel hat mir erzählt, dass unsere Seite abgestürzt ist, weil der Andrang so groß war. Ich bin Gronk deshalb sehr dankbar. Ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber das muss ein sehr feiner Mensch sein. Seither wuchs die Sendung immer weiter. Mittlerweile sind wir auch auf Twitch, auf Instagram und bei TikTok.

Am Anfang dachte ich, dass ich das Internet nicht brauche, aber heute würde mir etwas fehlen, wenn ich die Samstage mit den Videodrehs nicht mehr hätte.

Sie haben mittlerweile jede Menge Fans. Wie kommunizieren Sie mit denen?

Wir haben einen riesigen Briefwechsel mit den Fans. Viele haben vorher noch nie einen Brief geschrieben und lernen es erst dadurch, dass sie mir schreiben. Ich beantworte die Schreiben ausführlich.

Ich stelle ein Foto der Person auf, mache eine Kerze an, stelle mir ein Glas Wein bereit ‐ und dann ist der Mensch da und ich bin voll mit ihm verbunden, obwohl nur ich da hocke. Und das spüren die Menschen. Viele sagen mir, sie fühlen sich, als würden sie hier bei mir im Wohnzimmer sitzen.

Welche Nachrichten bekommen Sie in den Briefen?

Manche wollen nur ein Autogramm, das bekommen sie natürlich. Hauptsächlich werde ich aber um Rat gefragt, sehr häufig zum Beispiel von Kindern, die in der Schule gemobbt werden. Die leiden teilweise fürchterlich. Ich versuche dann, sie zu trösten, zu helfen und gebe zum Beispiel den Rat, dass die Eltern aktiv in die Schule gehen müssen und für ihre Kinder einstehen.

Wenn ich in der Schule ein Problem hatte, war es selbstverständlich, dass mein Vater hinging. Heute haben viele Eltern dafür wohl keine Zeit. Auch das Mobbing selbst entsteht erst durch einen Mangel an Liebe und Aufmerksamkeit.

Diejenigen, die andere mobben sind selbst unsicher und glauben, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Viele Menschen werden von ihren Eltern zu Ellbogenmenschen erzogen, was ich sehr schade finde. Aber das ist immer nur meine Meinung und kein Gesetz.

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie auch eine Ersatzbezugsperson sind?

Viele sagen tatsächlich, ich erinnere sie an ihre Oma. Ich bin jetzt halt die Samstagsoma. Ich mache das sehr gerne und bekomme von den jungen Menschen natürlich auch sehr viel zurück.

Ich liebe die jungen Menschen sowieso, sie sind für mich wie ein Jungbrunnen. Ich sage immer, ich habe gar keine Zeit, dement zu werden. Bei meiner Sendung werde ich von vielen jungen Menschen unterstützt: Von meinem echten Enkel, aber auch von liebevollen Wahl-Enkeln, die ihre Samstage immer wieder mit mir verbringen. Es ist außergewöhnlich und unglaublich, dass sie so oft hier sind und ich bin sehr dankbar dafür.

Sie sind am Samstag Sprecherin auf dem Großelterntag in Ettlingen und sprechen dort über die Bedeutung von Großeltern. Was bedeutet es für Sie, Großmutter zu sein?

Zuerst einmal war es natürlich schön, Mutter zu sein. Inzwischen bin ich schon Urgroßmutter. Es ist toll, wenn man nicht mehr so sehr für die Erziehung, sondern für das Verwöhnen zuständig ist. Die Zuwendung für die Kinder ist das Wichtigste.

Empfohlene Artikel Großelterntag Staatsregierung erklärt zweiten Oktobersonntag zum „Großelterntag“ q München

Heute wird sehr viel mit dem Handy gemacht, aber der Mensch braucht Umarmungen. Und das fehlt den Kindern heute oft. Man ist weniger beieinander. Es ist gut, wenn die Jüngeren sich bei den Großeltern wohlfühlen und ihnen ein heimeliges Gefühl geboten wird.

Wir können natürlich auch unsere Erfahrungen weitergeben und erzählen, was wir erlebt haben. Das ist auch sehr gefragt in der Sendung. Viele Großeltern sagen mir aber auch, dass sie ihren Enkeln gar nichts über die Vergangenheit erzählen wollen. Sie wollen vergessen und noch ein bisschen was vom Leben haben.

Ich lerne aber viel von der Jugend, die jungen Menschen kennen und wissen vieles, was ich noch nicht kenne. Klar ist: Eine gute Beziehung kommt natürlich nicht vom Himmel gefallen, das alles ist immer ein Geben und Nehmen. Jede Freundschaft muss man immer pflegen.

Viele Menschen haben keine eigenen Großeltern oder Enkel. Gibt es trotzdem Möglichkeiten für mehr Kontakt zwischen den Generationen?

Leider gibt es sehr viele einsame alte Menschen. Aber ich glaube, wir können uns alle mehr kümmern ‐ Junge um Alten und umgekehrt.

Viele haben ein bisschen verlernt, auf die Alten zu hören, achtet auf die Menschen, die guten Willens sind. Redet miteinander, diskutiert Dinge aus und lebt maßvoll. Das ist für Mensch und Umwelt wichtig.

Sie sind im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, haben also schlimmste Krisenzeiten erlebt. Heute zeichnen sich wieder schwere Zeiten ab. Haben Sie Angst um die Zukunft der Enkel?

Ich mache mir große Sorgen. Viele sagen ja, früher sei alles besser gewesen. Das ist ein riesiger Irrtum! Ich bin wirklich sehr froh, in einer Demokratie zu leben. Aber wir müssen aufpassen: Manche Bestrebungen heute erinnern mich an damals.

Gleichzeitig versuchen wir, mit einer lauten Spaßgesellschaft und immer mehr Konsum, Probleme und Ängste zu übertönen. In meinen Videos möchte ich keine Politik, die sollen eine Märcheninsel bleiben, ein Ort der Ruhe und Erholung. Aber eine Meinung habe ich natürlich trotzdem: Ich nehme die Menschen wie sie sind, bin Menschenfreundin und keine Rassistin.

Haben Sie einen Rat für den richtigen Umgang mit Krisen?

Es gilt, ruhig zu bleiben und keine Panik zu bekommen. Nur so kann man überlegen, was die Lösung ist und sich dann an die Arbeit machen. In der Ruhe liegt die Kraft.

Jüngst sind sie auch noch unter die Autorinnen gegangen. Sie haben gemeinsam mit Ihrem Sohn das Buch „Mein Leben ist (k)ein Märchen“ geschrieben. Wovon handelt es?

Es sind Geschichten aus meinem Leben. Von meiner vom schrecklichen Krieg geprägten Kindheit bis fast zum heutigen Tag, verquickt mit passenden Märchen.

Stolz präsentiert die 92-jährige MarmeladenOma ihr Buch mit dem Titel: Mein Leben ist (k)ein Märchen. (Foto: Stefan Fuchs )

Ich selbst hatte zum Beispiel eine Stiefmutter, dazu gibt es jede Menge Märchenstoff. Wer mehr wissen möchte, muss natürlich das Buch lesen (lacht).