Daran, dass Guido und Janette Stengel ins Visier wütender Autofahrer geraten sind, sind sie völlig unschuldig. Sie wohnen schließlich nur genau an dem Sträßchen in Eriskirch am Bodensee, das seit einigen Wochen wegen eines Hangrutschs gesperrt ist. Ein Schranke verhindert hier jedes Durchkommen. Doch manche Verkehrsteilnehmer sehen das partout nicht ein. „Die Situation ist unzumutbar. Wir werden täglich wegen der Sperrung beschimpft und beleidigt. Unlängst wurde der Briefkasten mutwillig demoliert, weil jemand wohl vermutet hat, dass er dort den Schlüssel für die Schranke finden könnte“, berichten die Stengels der „Schwäbischen Zeitung“ im Juni.

Der Fall erinnert an eine Begebenheit, die sich fast zeitgleich etwa eine Autostunde weiter westlich in Krauchenwies bei Sigmaringen zuträgt. Wegen Abbrucharbeiten an einem alten Gasthof ist die Ortsdurchfahrt der B311 im Juni gesperrt, eine weitere Straße darf in Richtung Ortsmitte nicht befahren werden. Zu eng ist es hier für Verkehr in beide Richtungen, nicht einmal die Anwohner können durch. Doch viele Auto– und LKW–Fahrer ignorieren das Verbot — 800 an einem Tag hat ein Anwohner gezählt. Es bleibt nicht beim Regelverstoß. Nachbarn berichten davon, dass sie regelmäßig beschimpft werden, auf ihren Grundstücken gewendet wird, einer soll angespuckt worden sein. In Krauchenwies herrscht Ratlosigkeit angesichts der Ignoranz, schließlich könnten Rettungsfahrzeuge blockiert werden. Aber auch über die gärende Wut der Autofahrer, die sich hier wie der Verkehr in der Stadt anstaut. Warum sind manche Menschen im Auto derart aggressiv?

MPU dank Aggression

Bei Ralf Rieser landen diejenigen, die es mit der Wut am Steuer deutlich übertrieben haben. Der Freiburger Verkehrspsychologe bietet Schulungen und Kurse für Verkehrsteilnehmer an, die die berühmt–berüchtigte Medizinisch–Psychologische Untersuchung (MPU) absolvieren müssen. Landläufig wird die MPU mit Alkoholmissbrauch oder Drogen am Steuer verbunden, doch auch wer anderweitig zu viele Punkte in Flensburg sammelt, muss sich der Überprüfung stellen.

„Gefühlt häuft es sich, dass die Menschen durch aggressives Verhalten ihre Punkte gesammelt haben“, diagnostiziert Rieser. „Es wird subjektiv rauer und chaotischer auf der Straße, allerdings muss man immer eingestehen, dass die persönliche Wahrnehmung die Realität verzerren kann.“ Erschreckt zeigt sich der Psychologe angesichts jüngerer Fälle, in denen Menschen gegen „Klimakleber“ zur Selbstjustiz griffen. In Stralsund in Mecklenburg–Vorpommern etwa schleifte ein Fahrer einen Aktivisten meterweit per LKW mit sich. Gegen den Mann wird ermittelt, er verlor bereits Führerschein und Job. Empirische Daten für einen Anstieg der Gewalt gebe es zwar noch nicht, sagt Rieser, „aber die sind ohnehin erst immer mit ein paar Jahren Verzögerung verfügbar“.

Straße als Spiegel der Gesellschaft

Der Psychologe sieht den Grund der — zumindest angenommenen — Häufung in allgemeinen Entwicklungen. „Im Grunde spiegelt sich im Straßenverkehr der Zustand der Gesellschaft. Die Häufung an Krisen, besonders auch die Corona–Krise, hat zu einem Anstieg von Frust geführt“, sagt er. „Das spürt man beim Einkaufen, wenn Einsatzkräfte angegangen werden oder eben auch am Steuer.“

Anhaltspunkte für Riesers These bietet zumindest die allgemeine MPU–Statistik. Die Zahl der Untersuchungen steig 2021 erstmals nach Jahren wieder an. 90.863 mal wurde eine MPU durchgeführt, 2020 waren es noch 84.017 Fälle. Da die Statistik aber nicht nach Gründen aufschlüsselt, lässt sich nicht abschließend beantworten, ob tatsächlich Frust–Anfälle zu mehr Verkehrsverstößen geführt haben.

Viele Faktoren für die Wut

„Aggression ist ein Unfallrisiko“, sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV) dem Deutschlandfunk bereits 2019. Zwar werde aggressives Verhalten nicht explizit als Unfallursache erfasst, wohl aber Verstöße, die eng damit verbunden sind. „Auf Delikte wie deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, riskantes Überholen, Schneiden und dichtes Auffahren entfallen rund ein Drittel aller von Pkw verursachten Unfälle mit Getöteten.“ Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Unfallzahlen in Deutschland seit Jahrzehnten sinken. Starben 1970 noch mehr als 19.000 Menschen in Straßenverkehr, sind es mittlerweile weniger als 3000 pro Jahr.

Verkehrspsychologe Rieser plädiert dafür, jeden Fall einzeln zu betrachten. „Sicher gibt es viel zu tun, aber Anarchie herrscht auf deutschen Straßen nicht.“ Kocht die Wut doch einmal über, spielen nach Ansicht des Experten mehrere Faktoren zusammen: „Einmal ist da der ohnehin vorhandene Frust, vielleicht durch den Beruf oder private Probleme. Dann spielt natürlich die allgemeine Persönlichkeitsstruktur eine Rolle. Wer im Alltag schnell wütend wird, wird das auch im Auto eher. Wer so viele Punkte sammelt, dass er zur MPU muss, weist oft dissoziale Persönlichkeitselemente auf.“

Dazu komme eine „angenommene Anonymität“ im Auto. „Das ist ähnlich wie in den Sozialen Medien. Unerkannt in der Blechkiste lässt es sich leichter pöbeln.“ Hier wie dort sei die Annahme zwar eigentlich falsch, schließlich lasse sich durch digitale Signaturen oder das Nummernschild sehr wohl herausfinden, welcher Wüterich Dampf ablasse, „aber das Gefühl, kaum behelligt werden zu können, reicht oft schon aus.“ Auch äußere Umstände könnten zur Wut beitragen: „In solchen Fällen wie in Eriskirch und Krauchenwies stellt sich die Frage: Wie gut ist die Sperrung und die jeweilige Umleitung ausgeschildert? Jemand der sich auf eine unbequeme Situation einstellen kann, reagiert wahrscheinlich ruhiger, als jemand der von einer Schranke überrascht wird“, sagt Rieser.

Kaffeepause vor der Fahrt

Die Verantwortung sieht der Psychologe dennoch klar bei den aggressiven Autofahrern. „Wer beispielsweise schon mit Wut im Bauch ins Auto steigt, macht grundsätzlich etwas falsch“, sagt er. In der Praxis rate er seinen Klienten, „oft Männern in Managerpositionen“, nach aufreibenden Meetings im Job eine Kaffeepause einzulegen, „um erst einmal herunterzukommen“, bevor sie sich ans Steuer setzen. Im Fahrzeug müsse die Konzentration voll der Straße gelten. „Das Fahren ist heute eine komplexe Aufgabe. Das Auto ist kein verlängertes Büro. Die Verkehrsdichte nimmt immer weiter zu, der Termindruck ebenso. Das alles kann Frust verstärken.“

Ist die Wut ein ständiger Begleiter im Auto, wird es schwer, davon wegzukommen. „Das ist ein schwieriger Prozess, der erst einmal vom Betroffenen selbst ausgehen muss“, sagt Rieser. Er selbst könne lediglich Hilfestellung bieten, zumal die Gründe oft tief in der Persönlichkeit verankert lägen. Rieser verweist auf einen seiner Klienten, einen Mann in beruflich verantwortungsvoller Position. „Er geriet in Streit mit einem anderen Autofahrer, das ging so weit, dass er der Autotür des Kontrahenten einen Tritt verpasste und eine Rangelei begann.“ Das Umfeld habe nicht fassen können, wie der ansonsten so besonnene Mann sich dazu hatte hinreißen lassen. „Im Gespräch wurde dann klar, dass es einen Hintergrund aus der Kindheit gab.“ Der Mann habe große, traumabedingte Schwierigkeiten damit, „geschulmeistert“, also von oben herab belehrt, zu werden. „Dazu kam in dem Moment eine echte, sehr große Angst vor dem Gegenüber“, sagt Rieser.

Frust über andere Autofahrer

Er betont, dass die Phänomene nicht neu seien. Tatsächlich sind Raser, Drängler und Chaoten auf deutschen Straßen altbekannt. 2003 starben auf der Autobahn A 5 bei Karlsruhe eine 21–jährige Frau und ihre zweijährige Tochter nach einem schweren Unfall, der deutschlandweit Entsetzen auslöste. Verursacher war ein Mercedes–Testfahrer, der mit mehr als 200 Stundenkilometern so dicht auf das Fahrzeug vor ihm auffuhr, dass die junge Mutter beim Ausweichen von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle verlor. Kollegen bezeichneten die Fahrweise des Mannes im Prozess als „aggressiv“.

Wer auf YouTube nach dem Stichworten „Road Rage“ (zu deutsch: Straßen–Wut) eingibt, findet unzählige, weltweit aufgenommene Videos von Menschen, die am Steuer — häufig wegen Nichtigkeiten — völlig austicken, wild um sich schlagen und schimpfen oder sogar mit Baseballschlägern oder Schusswaffen angreifen.

Das Onlineportal „wirkaufendeinauto.de“ hat 2020 Autofahrer gefragt, was sie frustriert: 37 Prozent der Befragten regen sich über andere Autofahrer auf, 29 Prozent über Fahrradfahrer. 20 Prozent stören sich besonders an „Schnecken“ im Straßenverkehr, Raser sind dagegen mit nur zehn Prozent weniger unbeliebt. Auffällig dabei ist, dass sich gleichzeitig 64 Prozent der Befragten mehr Rücksicht im Straßenverkehr wünschen.

Das Auto als Waffe

Überhaupt keine Rücksicht zeigen in den vergangenen Jahren immer wieder junge Männer, die sich in Städten illegale Autorennen lieferten, manchmal mit tödlichem Ausgang für Unbeteiligte. Das Auto kann dabei sogar als Mordwaffe gelten. Gerade in solchen Fällen spielen oft tonnenschwere, stark motorisierte Pkw eine Rolle. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Machtgefühlen und Wut? „Die Größe des Autos kann eine Rolle spielen, entscheidend ist aber auch hier der Faktor Mensch“, sagt Rieser. Das Phänomen der Raser und Poser habe sich in den vergangenen 15 Jahren verstärkt, „früher gab es das zwar auch, aber deutlich weniger auffällig“.

Einen Ansatz für mehr Entspannung auf den Straßen sieht er in „einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung. Das sorgt für weniger Stau und damit für weniger Frust.“ Vorbeugende Charaktertests bei der Führerscheinprüfung hält Rieser für unnötig. „Allerdings könnte man das begleitete Fahren ausdehnen und schon früher damit anfangen. Die Anwesenheit eine erfahrenen Autofahrers hilft bei Stress enorm — zumal bei jungen Menschen die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen ist.“ Außerdem plädiert er für frühere und härtere Sanktionen, wenn jemand sich auf der Straße auffällig aggressiv verhält. „Der aktuelle Bußgeldkatalog in Deutschland reicht nicht aus.“ Tatsächlich sind die Strafen hierzulande vergleichsweise milde. Für eine Geschwindigkeitsübertretung von bis zu 20 Stundenkilometern werden maximal 70 Euro fällig. In Dänemark oder Frankreich beginnen die Strafen erst bei 135 Euro, in der Schweiz bei 155. In Norwegen werden sogar mindestens 375 Euro fällig. Übrigens: Wer eine Sperrung wie in Eriskirch oder Krauchenwies ignoriert, dem droht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro.