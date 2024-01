Holpriger Start fürs E-Rezept: Aus allen Teilen Baden-Württembergs berichten Patienten, dass sie nach dem Besuch beim Arzt ein Medikament in der Apotheke besorgen möchten - doch das Rezept ist nicht abrufbar. Die Gründe im Überblick:

Worum geht es?

Seit Jahresbeginn müssen Ärzte ihren Patienten ein E-Rezept ausstellen. Den einfachsten Weg bietet die Gesundheitskarte. Die Apotheke steckt diese in ein Lesegerät und kann dadurch das Rezept von einem zentralen Server abrufen, das vom Arzt hinterlegt wurde. Alternativ können sich Patienten die E-Rezept-App herunterladen.

Diese sei „richtig gut“, sagt Frank Eickmann, stellvertretender Geschäftsführer des Landesapothekerverbands (LAV). Sie sei aber nicht für jedes Handy geeignet und zum Aktivieren brauche man eine PIN der Krankenkasse. Dritte Möglichkeit: Die Praxis druckt einen QR-Code auf Papier aus.

Was ist das Problem?

„Ihr Rezept ist noch nicht da, kommen Sie bitte morgen wieder“, hat schon manch Apotheker zu einem Kunden gesagt. „Wir hören das vielfach von unseren Mitgliedern“, sagt Eickmann vom LAV. Auch der Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg (KVBW) bestätigen dies.

Woher kommt der Zeitversatz beim E-Rezept?

Der häufigste Grund laut Eickmann: Der Arzt hat das Rezept noch nicht freigegeben. Ärzte sind verpflichtet, jedes Rezept zu prüfen und zu signieren. Beim E-Rezept passiert das digital. Dafür muss der Arzt seinen Heilberufeausweis in ein Lesegerät stecken, einen Code eingeben und das Rezept freigeben.

Drei Möglichkeiten gibt es: Er kann jedes Rezept einzeln bearbeiten - bei Dutzenden Patienten pro Tag ein zeitfressendes Unterfangen. Bei der Stapelsignatur prüft er ein Bündel an Rezepten und gibt diese auf einen Schlag frei. Möglich ist auch die Komfortsignatur.

Hierfür loggt sich der Arzt vor Arbeitsbeginn nur einmal ins System ein und kann im Laufe des Tages bis zu 250 Rezepte ausstellen, die dann vorab signiert und direkt freigegeben sind. Dieser Service der Anbieter von EDV-Systemen für Arztpraxen ist kostenpflichtig.

Eickmann erklärt den Zeitverzug mit den Arbeitsabläufen in den Arztpraxen. Wie beim Papierrezept wählten die meisten Ärzte die Stapelsignatur. So komme es vor, dass der Patient in der Apotheke stehe, bevor der Arzt das E-Rezept signiert habe. Für die Apotheken sei dies ärgerlich.

Sind also die Ärzte schuld?

„Wir haben typische Abläufe, die wir Jahrzehnte hatten, die müssen nochmal neu auf den Prüfstand“, räumt der Laupheimer Arzt Lutz Weber ein. Der Vorsitzende des Bezirks Südwürttemberg im Hausärzteverband wehrt sich aber gegen den Vorwurf, Ärzte seien schuld am Ruckeln bei der Einführung des E-Rezepts.

An der Stapelsignatur wollten seine Kollegen festhalten. Denn: „Der größte Teil sind Patienten mit Dauermedikamenten.“ Diese könnten absehen, wann sie ein neues Rezept etwa für ihr Blutdruckmittel brauchten. In solchen Fällen appelliert er an die Patienten, den Praxen einen Tag zur Bearbeitung Zeit zu lassen.

Brauche ein Patient sofort ein Medikament, etwa ein Antibiotikum, signiere er das E-Rezept direkt. „Kein Kollege wird das bei einem akuten Medikament auf den Stapel legen und erst am Abend unterzeichnen“, so Weber. Gleiches gelte etwa für Patienten vom Dorf, die nicht nochmal gesondert zur Apotheke in die Stadt fahren wollten.

Alles in allem funktioniere die Umstellung aufs E-Rezept aber erstaunlich gut, berichtet Weber. „Von unserer Seite aus, glaube ich, läuft das reibungslos.“ Ärgerlich sei allerdings, dass die Technik manchmal hake. Davon berichtet auch KVBW-Sprecher Kai Sonntag.

„Es kam auch schon vor, dass eine Datenübertragung bis zu einer halben oder Dreiviertelstunde gedauert hat, wenn etwa der Server gerade überlastet ist.“ Weber spricht von „Kinderkrankheiten“. „Eine Kollegin hat gesagt: Man hat uns eine grüne Banane geliefert und erwartet jetzt, dass sie in den Praxen ausreift.“

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat jüngst Startschwierigkeiten eingeräumt. „Es wird ein paar Wochen dauern, bis es sich eingeruckelt hat.“ Er sei aber sicher, dass das E-Rezept den Alltag schnell für alle unkomplizierter mache.

Allein am Montag seien 2,4 Millionen E-Rezepte deutschlandweit ausgestellt worden, erklärt eine Sprecherin Lauterbachs auf Anfrage. Jeder Störfall werde analysiert und transparent gemacht. Eine reibungslose Nutzung des E-Rezepts habe oberste Priorität.

Was können Patienten tun?

Sie könnten sich den QR-Code ihres E-Rezepts ausdrucken lassen. Das ist nur mit der Signatur des Arztes möglich. Eickmann rät Patienten, ihren Arzt um eine sofortige Signatur zu bitten, wenn sie direkt in die Apotheke wollten.

„Es schadet nicht, als Patient genau nachzufragen, wann das Medikament verfügbar ist“, rät Sonntag. Die KVBW wolle nochmal ihre Mitgliedsärzte dazu anhalten, ihre Patienten zu informieren, wann diese ihre E-Rezepte einlösen könnten.

Grundsätzlich bietet das E-Rezept viele Vorteile. Wer im laufenden Quartal bereits bei seinem Arzt war, muss für ein Rezept nicht erneut in die Praxis. Und mit der App könne beispielsweise eine Mutter auch die Rezepte für ihre Kinder und die pflegebedürftige Mutter verwalten, lobt Eickmann.

Südwest-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ist überzeugt, dass Ärzteschaft und Patienten bald die Vorteile des E-Rezepts erkennen. Die überfällige Digitalisierung im Gesundheitswesen würden jedoch nur dann akzeptiert, wenn diese nutzerfreundlich und bürokratiearm seien.

„Dass es beim Start in eine neue digitale Epoche beim Rezept auch noch hier und da ruckelt, ist normal“, erklärt er. „Diese Startschwierigkeiten gilt es schnell zu analysieren und zu beheben. Wir dürfen jetzt nicht lockerlassen oder uns verunsichern lassen.“