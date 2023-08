Er sieht flauschiger aus und ist eine Nummer kleiner als ein erwachsener Wolf, streckt der Kamera aber nur sein Hinterteil entgegen: Zum ersten Mal ist ein Wolfswelpe in Baden–Württemberg in eine Fotofalle getappt, bei Schluchsee im Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald.

Damit gibt es nun den Fotobeweis, dass wieder ein Wolfsrudel im Südwesten lebt. Weder Geschlecht noch Alter des Jungtiers sind klar. Aber es kommen Fragen auf.

Wie viele Wölfe gibt in Baden–Württemberg?

Die genaue Zahl ist unbekannt. Seit 2015 wurden nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) 19 Wölfe im Südwesten nachgewiesen. Drei männliche Tiere gelten als sesshaft. Im bundesweiten Vergleich ist das ziemlich wenig.

Im Beobachtungszeitraum 2021/2022 lebten laut dem Bundesamt für Naturschutz 161 Wolfsrudel, 43 Paare und 21 sesshafte Einzeltiere in Deutschland. Die meisten Wolfsrudel gab es demnach in Brandenburg (47), gefolgt von Niedersachsen (34) und Sachsen (31).

Wie gefährlich sind Wölfe?

Mal Schafe, mal Ziegen, eher selten eine Kuh: Immer wieder greifen Wölfe Tiere an. Fachleute untersuchen DNA–Material und können so herausfinden, ob ein Angriff wirklich auf einen Wolf zurückgeht. Das baden–württembergische Umweltministerium vermeldet solche Fälle. Seit der Rückkehr der Wölfe in Deutschland im Jahr 2000 hat es laut Nabu allerdings keine Situation gegeben, in der sich ein Wolf einem Menschen aggressiv genähert habe.

Werden Tierhalter bei Angriffen unterstützt?

Es gibt die Fördergebiete Wolfsprävention Schwarzwald (rund 8800 Quadratkilometer) und Odenwald (rund 2640 Quadratkilometer). Innerhalb eines solchen Fördergebietes unterstützt das Land Tierhalter beim Anschaffen und beim Unterhalt beispielsweise von Weidezäunen und Herdenschutzhunden. Zudem gibt es Ausgleichszahlungen für gerissene Nutztiere, Tierkörperbeseitigung oder Tierarztkosten.

Darf man Wölfe abschießen?

Wölfe genießen in Europa — und somit auch in Deutschland — einen hohen Schutzstatus, sowohl nach Bundes– als auch EU–Recht. Ein Abschuss ist verboten — es sei denn, die eigentlich scheuen und meist nachtaktiven Wölfe verhalten sich Menschen gegenüber aggressiv.

In einigen Regionen wird wegen größerer Populationen eine Änderung des Schutzstatus gefordert. So erließ Bayern zum 1. Mai eine Verordnung, die einen leichteren Abschuss von Wölfen erlaubt — etwa wenn sie sich Menschen auf weniger als 30 Metern nähern oder wenn sie über mehrere Tage in einem Umkreis von weniger als 200 Metern um geschlossene Ortschaften, Gebäude oder Stallungen gesehen werden. Dagegen hat der Bund Naturschutz in Bayern Klage eingereicht.

In der Schweiz wurde das Jagdgesetz zum 1. Juli geändert. Die Voraussetzungen für eine Abschussbewilligung der an sich geschützten Wölfe wurden gelockert. Das Gesetz erlaubt nun den Abschuss eines Einzelwolfs, wenn das Tier innerhalb von vier Monaten mindestens sechs statt wie vorher zehn Schafe oder Ziegen getötet hat.

Der baden–württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hatte sich für eine Regelung wie in Tirol ausgesprochen. Attackiert ein Wolf wiederholt Weidetiere auf den rund 2100 Almen in der österreichischen Region, kann er zum Abschuss freigegeben werden. Dies gilt auch für den Fall, dass bei einem einzelnen Angriff mindestens fünf Schafe oder Ziegen getötet werden. Taucht ein Wolf darüber hinaus in Siedlungen auf, kann er als „Risikowolf“ eingestuft und ebenso zum Abschuss freigegeben werden.

Was muss man tun, wenn man einem Wolf begegnet?

„Grundsätzlich stellen Wölfe keine Gefahr für den Menschen dar“, erklärt das Umweltministerium in Stuttgart. Als vorsichtige Tiere vermeiden sie gewöhnlich demnach eine direkte Begegnung mit Menschen. Jungwölfe seien manchmal neugieriger und weniger vorsichtig.

Das Ministerium hat eine lange Liste mit Verhaltenstipps ins Internet gestellt. Zuoberst: „Halten Sie Abstand, gehen Sie nie auf die Tiere zu und bedrängen Sie diese nicht.“ Ziehen sich Wölfe nicht zurück, sollte man auf sich aufmerksam machen und sich langsam entfernen.

„Folgen der Wolf oder die Wölfe in gewissem Abstand, entfernen Sie sich nicht hastig oder laufen weg, sondern gehen beziehungsweise fahren Sie langsam, betont uninteressiert weiter und dabei laut sprechen“, heißt es weiter. „Fühlt man sich unwohl, stehenbleiben, laut rufen und in die Hände klatschen, sich groß machen und — bei weiterer Annäherung des Tieres — mit Gegenständen werfen.“

Von Autos wiederum zeigten sich Wölfe meist unbeeindruckt und kämen recht nah heran. Fahrzeuge sind für Wölfe nach Nabu–Angaben nicht besonders interessant und werden nicht als Bedrohung wahrgenommen. „Erst wenn Menschen aussteigen und sich gegebenenfalls mit lauter Stimme oder ähnlichem bemerkbar machen, ziehen sich Wölfe zurück.“

Können Wölfe Krankheiten übertragen?

Das wäre laut Nabu bei der Tollwut möglich. Deutschland gelte allerdings seit 2008 als tollwutfrei.

Sind Wölfe Einzelgänger?

Die Fachleute vom Nabu antworten darauf mit einem Jein. „Die übliche Sozialstruktur der Wölfe ist das Rudel — vergleichbar mit einer menschlichen Kleinfamilie.“ Mit etwa zwei Jahren verlassen Wölfe in der Regel das Rudel, um sich ein eigenes Territorium und einen Partner zu suchen.

„Sie können sich dann auch gut allein ernähren, indem sie Rehe oder junge Wildschweine erbeuten.“ Der durchschnittliche Bedarf an Nahrung liege zwischen zwei und fünf Kilogramm reinem Fleisch pro Tier und Tag. Die Tiere seien es allerdings gewohnt, mehrere Tage lang nichts zu fressen.

Gibt es über den Wolf auch Gutes zu sagen?

Der Nabu erklärt: „Wölfe erfüllen als großer Beutegreifer grundsätzlich eine wichtige Funktion im Ökosystem.“ Durch die Ausrottung des Wolfes entstand eine Lücke, die eingespielte Wechselbeziehungen innerhalb des Ökosystems beeinträchtigt habe.

„Nicht zu Unrecht wird der Wolf als „Gesundheitspolizei“ des Waldes bezeichnet, da er häufig auch kranke und schwache Tiere frisst und somit den Bestand seiner Beutetiere „gesund“ hält.“