Wolf oder Hund: Wer ist schlimmer?

Die Angst vor dem Wolf geht um in Baden-Württemberg. Die politische Debatte über den Umgang mit dem Wildtier ist aufgeheizt. Dabei sei die Gefahr durch Hunde deutlich größer, betont Gabi Rolland, Sprecherin für Umwelt und Naturschutz der SPD im Stuttgarter Landtag. Stimmt, bestätigen Landwirte und Jäger - zumindest noch. Was bekannt ist und was nicht im Überblick:

Wie viele Wolfsrisse gab es im Südwesten bisher?

Von 2017 bis Ende 2023 standen Wölfe 415 Mal im Verdacht, Nutztiere getötet zu haben. 67 Mal war dies tatsächlich so, in allen anderen Fällen wurden Wölfe als Täter ausgeschlossen. Das berichtet das Umwelt- in Absprache mit dem Agrarministerium auf Anfrage der SPD mit Verweis auf das Wolfsmonitoring im Land. 177 Tiere wurden dabei getötet, 44 weitere verletzt. Die meisten Vorfälle ereigneten sich im oder nahe des Schwarzwalds, wo sich drei Wölfe im Süden und einer im Norden Reviere geschaffen haben. Schaden richten auch Wölfe an, die durchs Land wandern. 15 sind bislang nachgewiesen. Im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ ist ein Fall verzeichnet: Im April 2022 hat ein Wolf ein Schaf in Ehingen im Alb-Donau-Kreis getötet.

Was richten Hunde an?

Weder das Land, noch Bauern- oder Jagdverbände führen hierzu eine Statistik. Zahlen liefert lediglich das Wolfsmonitoring als Zufallsfund. Von den 415 Fällen mit Wolfsverdacht waren in 7,5 Prozent Hunde die Täter. „Fälle, bei denen von vornherein ein Hund als Verursacher angenommen wird, werden in der Regel (...) nicht untersucht“, erklärt Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) auf die SPD-Anfrage. „Eine offizielle Erfassung von Nutztierrissen durch Hunde gibt es nicht.“ Entsprechend hoch sei wohl die Dunkelziffer.

Was passiert bei Wolfsrissen?

Dort, wo sich Wölfe angesiedelt haben, hat das Land sogenannte Fördergebiete Wolfsprävention eingerichtet. In diesen bekommen Tierhalter Geld etwa für Zäune und Herdenschutzhunde. Wer seine Herden schützt, wird für gerissene Tiere entschädigt. Überall sonst im Land und generell für gerissene Rinder gibt es Ausgleichszahlungen ohne spezielle Schutzmaßnahmen. Das Geld stammt aus dem „Ausgleichsfonds Wolf“, den Naturschutzverbände und der Ökologische Jagdverband verantworten. Das Land erstattet dessen Kosten zu 90 Prozent. Bis Ende Januar sind laut Umweltministerium insgesamt 41.000 Euro aus dem Fonds geflossen - als Kompensation für getötete Tiere, aber auch für medizinische Behandlungen und für die Suche nach geflüchteten Tieren. „In bisher allen Fällen, in denen der Wolf als Verursacher nachgewiesen wurde, erfolgten Ausgleichszahlungen (...), sofern die Tierhaltenden diese beantragt hatten“, erklärt Ministerin Walker.

Und wie ist es bei Hunden?

„Das Problem sind nicht die Hunde, sondern die Halterinnen und Halter“, betont René Greiner vom Landesjagdverband (LJV). „Zum Teil haben sie ihre Hunde nicht ausreichend im Griff.“ Frei laufende Hunde töteten Nutz- und Wildtiere nicht nur direkt, erklären Landwirte und Jäger. Manche Tiere verhedderten sich bei ihrer Flucht in Zäunen, rennen vor Autos oder stürzten Abhänge hinab.

Bereiten Hunde mehr Probleme als Wölfe?

Die SPD geht davon aus, dass die meisten ungeklärten Risse auf Hunde zurückgehen, und stellt fest, „dass etwa fünfmal so viele Nutztierrisse durch Hunde verursacht werden wie vom Wolf“. Padraig Elsner vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) bestätigt: „Wenn es kein Wolf war, war es vermutlich ein Hund.“ Probleme durch Wölfe würden weit überschätzt, Hundeprobleme derweil fast ignoriert, erklärt die Abgeordnete Rolland und fordert mehr Sachlichkeit in der Debatte. Seit Jahrzehnten sei auch kein Mensch in der EU von Wölfen angefallen, wohl aber von Hunden sogar getötet worden.

Das stimme schon, bestätigen Bauern und Jäger. Schließlich gebe es überall freilaufende Hunde und nur wenige Wölfe im Land. „Bezogen auf die Schäden ist das, was Hunde verursachen, größer“, sagt Elsner etwa. Auch Simon Zimmermann bestätigt: „Auf die aktuelle Zeit bezogen ist diese These durchaus richtig.“ Er ist Tierhalter im Münstertal und beratend im Herdenschutzprojekt Südschwarzwald tätig. „Beim Wolf müssen wir aber in die Zukunft denken“, betont er. „Wir sehen eine große Unzufriedenheit in anderen Bundesländern, in denen das Thema verschlafen wurde.“ Es sei also wichtig, dass Baden-Württemberg beim Thema Wolf „früh in die Offensive“ gehe.

Mit drei, vier Wölfen habe es vor 20 Jahren auch in Nord- und Ostdeutschland begonnen, sagt Eugen Haberer, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Rottweil. „Wehret den Anfängen“, mahnt er. „Gerade bei unserer Weidehaltung ist das schwierig. Da wird mir angst und bange.“ Herdenschutzzäune bildeten Barrieren für Wildtiere und seien in steilem Gelände und an Bächen unpraktikabel. „Wenn ein Wolf angefangen hat, sich an Nutztieren zu vergreifen, wird er das auch seinen Jungen vermitteln. Dann muss er schneller und einfacher entnommen werden“, sagt Haberer. Diese Forderung unterstützen vor allem Landwirte, Jäger und die CDU, während Naturschützer und die meisten Grünen dies ablehnen. Umweltministerin Walker erklärt stets, dass es ausreichend Möglichkeiten gebe, problematische Wölfe zu erlegen - trotz des hohen Schutzstatus der einst im Land ausgerotteten Tierart.

Und was soll gegen das Hundeproblem passieren?

Zunächst mit den Haltern reden und sie aufklären, sagt Greiner von LJV. In manchen Gemeinden gebe es eine Leinenpflicht, die aber auch kontrolliert werden müsse. „Es ist für mich eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats, wenn Kommunen solche Maßnahmen von vornherein ablehnen, weil sie sagen, das könne man nicht kontrollieren.“ Sind die Hundebesitzer nicht einsichtig, sollten Nutztierhalter Anzeige erstatten, erklärt Zimmermann. Er wünscht sich, dass jeder Riss untersucht wird - angeordnet von der Polizei, damit die Kosten nicht wie aktuell bei den Tierhaltern hängen blieben. Die Untersuchung könnte auch die Hunderasse bestimmen und so den Täterkreis eingrenzen. „Wenn es ein paar Fälle gäbe, in denen es Geld kostet, wäre das gut zur Abschreckung“, sagt er.