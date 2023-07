Ortenaukreis

Wohnhaus brennt: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Lahr / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Einsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden hat ein Feuer in einem Wohnhaus in Lahr (Ortenaukreis) hinterlassen. Als die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch eintraf, stand das Dachgeschoss bereits im Flammen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 11:12 Von: Deutsche Presse-Agentur