Wohin mit drogensüchtigen Jugendlichen? Streit zwischen Bayern und Baden-Württemberg

Es war im Februar 2022. Eine 15-Jährige starb in Freiburg nach einer Heroinspritze. Außergewöhnlich, aber aus Sicht von Experten wie der Kinder- und Jugendpsychiaterin Renate Schepker Ausdruck eines gefährlichen Trends. „Seit einigen Jahren konsumieren Jugendliche oft mehrere Substanzen gleichzeitig, darunter zunehmend auch Opiate oder verschreibungspflichtige Medikamente wie Valium. Die Zahl der Jugendlichen mit gefährlichem Drogenkonsum steigt nach unsere Wahrnehmung“, erklärt die Fachärztin vom Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) in Ravensburg. Zwischen Baden-Württemberg und Bayern ist nun ein Streit über die Therapieplätze für Betroffene ausgebrochen. Der Vorwurf aus dem Südwesten in den Freistaat: Weil Bayern spare, müssten immer mehr junge Süchtige in Baden-Württemberg versorgt werden.

30 Betten für suchtkranke Jugendliche in Baden-Württemberg

Im Jahr 2021 behandelten Krankenhäuser in Baden-Württemberg 2629 Jugendliche wegen akuter Folgen von Drogenkonsum. Bei den meisten von ihnen war Haschisch der Auslöser für psychische oder Verhaltensstörungen, dahinter folgen Kokain und Mischkonsum mehrerer Drogen. Nicht jeder dieser Patienten war süchtig. Wirklich gefährlich wird der Konsum oft bei Kindern und Jugendlichen, die eine psychiatrischen Grunderkrankung haben. „Die Drogen sollen diese erträglicher machen“, erklärt Medizinerin Schepker vom ZfP. Der Klinikverbund betreibt die landesweit 30 stationäre Betten für suchtkranke Jugendliche und Heranwachsende in Baden-Württemberg, zehn davon am ZfP Weißenhof in Weinsberg, zwanzig weitere am ZfP Weissenau in Ravensburg.

„Wir bekommen bis zu einem Viertel unserer Patienten aus Bayern und die Anfragen steigen. Wir verschließen uns selbstverständlich nicht davor, schwer Kranke aufzunehmen auch aus Bayern. Aber schon jetzt müssen Jugendliche oft zum Teil bis zu fünf Monate auf einen Platz bei uns warten. Das darf so nicht sein“, beschreibt Jugendpsychiaterin Schepker die Lage. Auch Notfallanfragen aus Bayern häuften sich.

Lucha beschwert sich bei bayerischem Amtskollegen

Darüber hat sich Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nun bei seinem bayerischen Amtskollege Klaus Holetschek (CSU) beschwert. In einem Brief an Holetschek schreibt er von „alarmierenden Berichte über die anscheinend defizitäre Versorgungssituation von substanzabhängigen Kindern und Jugendlichen im Freistaat Bayern“. Diese führten offenkundig dazu, dass „eine Vielzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen aus Bayern in Baden-Württemberg versorgt werden muss“.

Grundsätzlich sei es selbstverständlich möglich, junge Süchtige aus dem Freistaat in Baden-Württemberg zu behandeln. Aber in vergangenen Jahren habe das ZfP eine stetiger Zuwachs bayerischer Patienten festgestellt ‐ und zwar nicht nur aus grenznahen Regionen wie Schwaben oder dem Allgäu. Offenkundig reiche das stationäre Angebot in Bayern nicht aus. „Aus meiner Sicht ist es dringend angezeigt, zeitnah ein bedarfsgerechtes Versorgungsangebot für substanzabhängige Kinder und Jugendliche im Freistaat Bayern zu schaffen“, so Lucha. Sein Brief liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

Bayern verwundert über Vorwürfe aus Baden-Württemberg

In Bayern kann man die Kritik nicht nachvollziehen. „Bayernweit ist eine gute Versorgung mit voll- und teilstationären Angeboten für psychiatrisch erkrankte Kinder und Jugendliche sichergestellt“, so ein Sprecher von Minister Holetschek. Es gebe in der Fachrichtung Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 827 Betten und 529 Plätze. Weitere 131 Betten und 52 Plätze seien genehmigt. Wie viele davon für suchtkranke junge Menschen ausgelegt seien, könne jedoch nur eine umfangreiche Abfrage bei den Krankenhausträgern ergeben.

Unabhängig davon sei der Freistaat in diesem Bereich „gut“ aufgestellt, betont der Sprecher. Das bestätigt auch der Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, dessen Zitat das Holetschek-Ministerium zur Untermauerung seiner Aussagen direkt mitliefert. „In Bayern gibt es ein flächendeckendes Netz psychiatrischer und psychosomatischer Versorgungsangebote, die gut vernetzt sind“, teilt der Klinikverbandschef Roland Engehausen demnach mit. Bayern gelte in diesem Bereich als „bundesweit vorbildlich“.

Psychiaterin: Bayerischen Kliniken sind für süchtige Jugendliche nicht gut eingerichtet

Das lässt Medizinerin Schepker nur zum Teil gelten. Ohne Frage sei Bayern aber in anderen Bereichen sehr gut gerüstet, etwa mit hervorragenden Rehabilitationseinrichtungen für suchtkranke Jugendliche und spezialisierten Jugendhilfeeinrichtungen. „Davon profitieren auch viele junge Patienten aus Baden-Württemberg.“ Das Augsburger Josefinum habe ein geschlossenes Therapieangebot, außerdem verfüge der Freistaat über eine Jugendforensik für suchtkranke straffällige Jugendliche. Beides gebe es so nicht in Baden-Württemberg.

„Trotzdem sind zuletzt nach meinem Wissen deutlich mehr Jugendliche aus Bayern bei uns therapiert worden als umgekehrt ‐ wir sind gerne bereit, die Zahlen offenzulegen und einmal zu vergleichen“, so Schepker. Denn: „Die bayerischen Kliniken sind bis auf eine Ausnahme auf Jugendliche mit gefährlichem Drogenkonsum nicht gut eingerichtet. Es braucht eigene Spezialstationen für diese Patientinnen und Patienten, sie können auf allgemein-psychiatrischen Stationen nicht adäquat versorgt werden“ .

Bayern: 25 Prozent Patienten aus anderen Bundesländern sind machbar

Bayerns Gesundheitsministerium und BGK-Chef Engehausen verweisen darauf, dass zahlreiche Menschen aus Baden-Württemberg sich in bayerischen Kliniken behandeln ließen, vor allem in Kliniken nahe der Landgrenze wie in Neu-Ulm oder Memmingen. „So ist in Bayern im Rahmen von Anträgen auf Aufnahme in den Krankenhausplan des Freistaats ein Anteil von 25 Prozent außerbayerischer Patienten grundsätzlich akzeptiert. Dies sollte auch im umgekehrten Fall gelten“, fordert der Holetschek-Sprecher.