Woelki warnt vor Aushöhlung des Begriffs „christliche Werte“

Der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, hat vor einer Aushöhlung des Begriffs „christliche Werte“ gewarnt. Christinnen und Christen müssten hellhörig werden, wenn jemand von christlichen Werten spreche, aber nicht „gleichzeitig den lebendig–persönlichen Gott bekennen möchte“, sagte er am Samstag in Würzburg. „Wir sollten hellhörig sein, außerhalb unserer Reihen, aber auch innerhalb.“

Weiter sagte Woelki: „Zusätzlich zu der großen Krise, in der wir uns zu den Verbrechen in unseren kirchlichen Reihen zu verhalten und die wir zu bekämpfen haben, werden wir angefragt von einer versteckten, unredlichen Säkularisierung.“ Die katholische Kirche wird seit Jahren von einem Missbrauchsskandal in ihren Reihen erschüttert. Kritiker werfen Woelki vor, zu wenig für die Aufarbeitung des Skandals zu tun.

Woelki predigte im Festgottesdienst zur Jubiläumsfeier der katholischen Zeitung „Die Tagespost“. Dabei waren auch der frühere Papst–Sekretär, Erzbischof Georg Gänswein, und der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Alle drei gelten als dezidiert konservative Kirchenmänner. Die „Tagespost“ wurde vor 75 Jahren gegründet und erscheint in Würzburg.