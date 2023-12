In Baden-Württemberg leben mittlerweile fünf Wölfe, drei davon in einem Rudel. Einem Wolf droht der Abschuss, sollte er nochmals geschützte Schafe, Ziegen oder Rinder reißen. Doch Landwirten und der CDU reicht das nicht. Sie fordern, die Regeln für die Jagd auf den Wolf zu lockern.

Wo leben die Wölfe?

Am längsten streift ein Wolf durch den Nordschwarzwald. Er ist dort seit 2017 heimisch. Im Südschwarzwald lebt ein Rudel mit einem Rüden, einer Fähe und einem Welpen. Ein weiterer Wolf hat im Odenwald sein Revier. In anderen Regionen tauchten durchreisende Wölfe auf, etwa auf der Alb, wahrscheinlich auch in Oberschwaben. In Bayern leben sechs Wolfsfamilien und drei weitere Rüden. Deutschlandweit zählt die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 162 Rudel, 47 Paare und 21 Einzeltiere. Das DBBW ging 2022 insgesamt von etwa 1175 Tieren aus, Bauernverbände von deutlich mehr.

Wie viele Weidetiere haben Wölfe in Baden-Württemberg gerissen?

Seit 2017 haben die heimischen Wölfe in 64 Attacken 213 Weidetiere gerissen. Allein der Wolf im Nordschwarzwald tötete oder verletzte 115 Schafe und Ziegen, die Tiere im Südschwarzwald sieben Rinder und 20 Ziegen oder Schafe, der Rüde im Odenwald drei Schafe. Das geht aus der Antwort der Landesregierung an die CDU-Abgeordnete Sarah Schweizer hervor. Einige Biologen - darunter auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) - fürchten, dass die Tiere lernen, dass Weidetiere eine leichtere Beute sind als Wild.

Nachgewiesene Attacken auf Menschen gab es indes bislang in Deutschland nicht. In Brandenburg soll ein Wolf einen Spaziergänger und dessen Hund attackiert haben, noch steht aber der DNA-Befund des Tieres aus. Eine Studie des Norwegischen Instituts für Naturforschung zählte zwischen 2002 und 2020 in Europa und Nordamerika 14 von Wölfen angegriffene Menschen, von denen zwei Fälle tödlich waren. In 78 Prozent der Fälle waren die Wölfe mit Tollwut infiziert. Diese ist in Deutschland nahezu ausgerottet.

Wann darf ein Wolf erlegt werden?

Internationale Abkommen schützen Wölfe, sie gelten als bedrohte Art. Deswegen ist es verboten, sie zu töten. Die EU-Kommission hat am Mittwoch vorgeschlagen, das zu ändern und den Wolf unter Umstände zur Jagd freizugeben. Bis eine Entscheidung darüber fällt, wird es aber noch mindestens ein Jahr dauern. Schon heute gibt es Ausnahmen. Der Abschuss ist möglich, wenn Wölfe wiederholt Weidetiere reißen oder Menschen gefährden.

Wie man diese Regeln auslegt, variiert nicht nur innerhalb der EU, sondern auch innerhalb Deutschlands:

Bayern hat den Abschuss erleichtert. Dagegen klagen Naturschützer.

In ähnlichen Fällen hatten sie bereits Erfolg, zuletzt in Hessen.

Die Schweiz genehmigte vor Kurzem den Abschuss ganzer Rudel. Auch dort sind Klagen anhängig.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte für Deutschland Erleichterungen in Kraft gesetzt. Demnach darf ein Wolf bereits nach einer Attacke auf Weidetiere erlegt werden. Aber nur in Regionen, in denen es „ein erhöhtes Rissaufkommen gibt“. Nach Ansicht der Behörden im Südwesten trifft das dort nicht zu.

Was gilt in Baden-Württemberg - und was kostet das?

In den Wolfsrevieren bekommen Viehhalter Geld für Zäune oder Hütehunde vom Land erstattet. Kälber ab neun Monaten und Rinder gelten seit Frühjahr als geschützt, wenn sie in einer Herde mit wehrhaften ältere Tieren gehalten werden, die Weidefläche nicht zu groß ist und die Tiere länger in diesem Verbund leben. Die Idee: Durch eine „kompakte Herdenführung“ soll der Wolf abgeschreckt werden.

Allein in den derzeitigen Wolfsgebieten in Baden-Württemberg haben wir rund 72.000 Hektar Weidefläche. Das sind über 100.000 Fußballfelder. Soll das allein eingezäunt werden, würde das Jahrzehnte dauern und 215 Millionen Euro kosten. Das ist doch völlig unrealistisch. Sarah Schweizer

Nach Angaben des Ministeriums auf eine Anfrage der CDU-Politikerin Schweizer hat das Land bislang knapp 12,6 Millionen Euro für solche Schutzmaßnahmen ausgezahlt. „Allein in den derzeitigen Wolfsgebieten in Baden-Württemberg haben wir rund 72.000 Hektar Weidefläche. Das sind über 100.000 Fußballfelder. Soll das allein eingezäunt werden, würde das Jahrzehnte dauern und 215 Millionen Euro kosten. Das ist doch völlig unrealistisch“, so Schweizer. Reißt der Wolf zweimal geschützte Weidetiere, darf er erlegt werden. Dazu kam es im Land bislang noch nicht - nun ist aber der Rüde im Nordschwarzwald angezählt. Er riss zuletzt Schafe und Ziegen trotz eines Zauns. Geschieht dies noch einmal, darf er erschossen werden, aber nicht von jedem beliebigen Jäger. Das Land wird ein geschultes Team beauftragen.

Was sagen Landwirte?

Viele Viehhalter monieren den hohen Aufwand. Im Schwarzwald stehen Zäune zum Beispiel an stark abschüssigen Weiden - der Wolf überspringt diese trotz theoretisch ausreichender Höhe. Die Bauern müssen Areale mehrfach im Jahr neu umzäunen. Im Sommer muss unter den Stromlitzen gemäht werden, damit der Stromkreislauf nicht durch Pflanzen unterbrochen wird. Der geforderte Schutz lässt sich oft nicht erreichen, weil zum Beispiel Felsen an einer Weide Lücken unumgänglich machen. In solchen Fällen zahlt das Land dem Vernehmen nach zwar oft bei Rissen. Es zählt diese aber nicht als Attacke, die einen Abschuss rechtfertigt.

Es gibt viele Konstellationen, in denen Herdenschutzzäune unzumutbar oder unverhältnismäßig sein können. In diesen Fällen muss ein Abschuss auch ohne Herdenschutz möglich sein. Sarah Schweizer

Die CDU im Stuttgarter Landtag fordert deshalb, die beiden Wölfe im Schwarzwald zum Abschuss freizugeben - und die Jagd auf ein Tier insgesamt zu erleichtern. „Es gibt viele Konstellationen, in denen Herdenschutzzäune unzumutbar oder unverhältnismäßig sein können. In diesen Fällen muss ein Abschuss auch ohne Herdenschutz möglich sein“, fordert CDU-Frau Schweizer.