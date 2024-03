Wenn der Kanzler kommt, dann ist was los – Das hat der ein oder andere Sindelfinger heute vielleicht auf dem Weg zur Arbeit gemerkt. Gesperrte Straßenzüge und überall Polizei gehörten heute zu den massiven Sicherheitsvorkehrungen. Am Mittag war der Bundeskanzler Olaf Scholz bei Mercedes-Benz in Sindelfingen zu Gast. Am Morgen hat er sich mit Schülern der Gottlieb-Daimler-Schule in Sindelfingen ausgetauscht. Überraschend war Scholz Positionierung zum Thema Julian Assange.