Bahn

Winter sorgt für ICE-Ausfälle zwischen Deutschland und Paris

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein ICE der Deutschen Bahn (DB) steht auf einem verschneiten Gleis. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Wegen der Winterwitterung in Frankreich kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn am Dienstag und Mittwoch zu Ausfällen im ICE-Verkehr zwischen Paris und Deutschland. Das teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit.