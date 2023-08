Wenn junge Eltern der Familie oder Bekannten den Nachwuchs präsentieren, dauert es oft nicht lange, bis es plötzlich etwas strenger riecht. Es ist der Geruch voller Windeln. Und damit verbunden die neue Tagesaufgabe der Eltern, diese zu wechseln. Das heißt: Windel runter, Baby–Popo sauber machen, neue drauf — und die alte, volle Windel landet im Müll.

Nicht so bei Franziska Walser. Die 31–jährige aus Kressbronn im Bodenseekreis setzt bei ihrem erst im Mai geborenen Kind auf eine andere Variante: die gute, alte Stoffwindel. Was auf den ersten Blick daherkommt wie eine altmodische und rückständige Methode, könnte den Nerv der Zeit kaum besser treffen.

Verschiedene Systeme bei Stoffwindeln möglich

Denn Stoffwindeln sind vor allem nachhaltig, weil sie kaum Abfall produzieren. „Das war auch mein Anstoß. Ich wollte Müll vermeiden“, sagt Walser. Als ihre Hebamme sie auf die Wickel–Variante hingewiesen habe, „dachte ich zuerst, dass Stoffwindeln stinkig und schwitzig sind und den Baby–Popo wund machen“, betont Walser. Als sie sich damit auseinandergesetzt habe, sei ihr klar geworden, dass sie ein falsche Vorstellung vom Gebrauch der Stoffwindel hatte. Und, dass diese eine echte Alternative zur Plastikwindel sein kann.

So sieht es auch Veronika Köb — muss sie vermutlich auch. Immerhin betreibt sie in Bodnegg im Kreis Ravensburg das Geschäft „Tragesack und Wickelpack“, in dem sie ihren Kunden neben Baby–Tragen auch Stoffwindeln verkauft und sie berät. „Viele kennen die verschiedenen Möglichkeiten nicht, die es bei Stoffwindeln gibt“, erklärt sie.

So ist die Stoffwindel aufgebaut

Eine Stoffwindel bestehe meistens aus zwei Elementen: der Windel, die als Saugmaterial dient und der Überhose aus Stoff. Diese gibt es in verschiedenen Mustern und Farben. Von der Überhose sollte man etwa sechs auf Vorrat haben, meint Expertin Köb. „Denn die Überhose muss man nicht jedes Mal, sonder nur nach Bedarf, waschen.“

Entscheidend sei das Saugmaterial, das in der Überhose drin liegt. Auch hier gibt es Varianten: Mullwindeln aus Baumwolle, Flanelltücher oder auch etwas dickere Faltwindeln, sogenannte Prefold. „Die Einlagen haben eine unterschiedliche Saugfähigkeit und variieren in den Kosten. Aber eines haben alle gemeinsam: Sie sind aus Stoff, waschbar und damit mehrfach wiederverwendbar“, erklärt Köb.

Vorteile der Wickelmethode mit Stoff

Die Nachhaltigkeit der Stoffwindel ist für sie der große Vorteil. Denn bis ein Kind „sauber“ ist, wird es durchschnittlich 5000 bis 6000 Mal gewickelt. „Neugeborene brauchen rund acht bis zwölf Windeln am Tag“, so Köb. Für das perfekte „Wickelintervall“ empfiehlt sie rund 30 Stoffwindeleinlagen. „Dann hat man einen Puffer und muss etwa alle drei Tage waschen“, erklärt die dreifache Mutter, die — selbstverständlich — bei ihren drei Kindern auch mit Stoff gewickelt hat.

Auch die gesundheitlichen Vorteile der Stoffwindel hebt Köb hervor: „Die Atmungsaktivität ist besser als bei Plastik–Windeln, weil der Baby–Popo mehr Luft bekommt.“ Durch weniger Einsatz von Chemie wie beispielsweise dem Superabsorber — einer Chemikalie, die extrem viel Wasser aufnehmen kann — seien Reizungen, Hautinfektionen und Allergien seltener. „Bei Stoffwindeln spürt das Kind außerdem besser, dass es ausgeschieden hat“ , betont Köb. Deswegen seien mit Stoff gewickelte Kinder meist schneller trocken.

Damit die Windeln hygienisch einwandfrei sind, müssen die Stoffeinlagen nach der Nutzung gewaschen werden. „Das ist natürlich ein anderer Aufwand, als wenn ich die volle Plastik–Windel in den Müll schmeiße“, sagt Köb. „Aber wir müssen auch nicht mehr mit dem Waschbrett am Fluss stehen.“

Wie dicht sind die Windeln aus Stoff?

Allerdings haftet an der Windel das Vorurteil, dass sie nicht so dicht sind wie Plastikwindeln. Tatsächlich muss die Stoffwindel stets in der richtig für die entsprechende Größe des Kindes eingestellt werden, damit sie gut hält und vor allem dicht ist. Manche Eltern haben damit Probleme und es kommt öfters zu ausgelaufene Windeln. Dann muss man auch die Überhosen öfter waschen.

Die Baby–Marke Hipp — die auch Wegwerfwindeln verkauft — stellt genau deswegen die Nachhaltigkeit der Stoffwindel infrage. Denn durch den erhöhten Strom– und Wasserverbrauch, der beim Waschen der Stoffwindeln entstehe, seien Stoffwindeln nur unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich nachhaltiger. Reinige man sie ineffizient und bei hohen Temperaturen über 60 Grad Celsius, „schneiden sie in ihrer Ökobilanz sogar schlechter ab als Wegwerfwindeln“, so ein Hipp–Sprecher.

Wasserverbrauch und Aufwand sind höher

Dass die Nachhaltigkeit der Stoffwindel durch den gestiegenen Wasserverbrauch zunichte gemacht werde, lässt Veronika Köb nicht gelten. Stoffwindeln müssten mit den modernen Maschinen und Waschmitteln nicht bei mehr als 60 Grad gewaschen werden um hygienisch zu sein. „Und die Waschmaschinen sind mittlerweile sehr sparsam und wer mehr Windeln auf Vorrat hat, dem reicht es, alle drei Tage zu waschen“, so Köb. Mehr Windeln auf Vorrat bedeutet aber auch einen höheren Anschaffungspreis.

Je nach eingelegtem Stoff und Anzahl der Windeln ist der recht unterschiedlich — von 200 bis 1000 Euro, sagt Köb. Eine Packung Plastikwindeln mit rund 200 Windeln kostet im Vergleich etwa 40 Euro. Um sich am Anfang mit den Stoffwindeln auszuprobieren, empfiehlt sie ihren Kunden für die ersten Wochen ein Mietpaket, dass individuell zusammengestellt wird.

Franziska Walser hat Köb´s Mietpaket in Anspruch genommen, sich vor ein paar Wochen aber ein eigenes Stoffwindel–Set angeschafft: Mullwindeln und Flanelltücher als Einlagen, dazu vier Überhöschen. Rund 300 Euro hat sie dafür gezahlt, allerdings bekommt sie 30 Euro vom Landkreis Bodensee als Förderung zurück, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellt.

Förderungen der Landkreise für Stoffwindeln

Kommunen haben ein Interesse daran Mehrwegwindeln zu fördern, schließlich müssen sie die gebrauchten Plastikwindeln entsorgen. Denn „Windeln gehören zum Restmüll. Und Abfall, der gar nicht erst entsteht, ist der beste Abfall“, sagt ein Sprecher des Bodenseekreises. Laut Bundesumweltministerium werden täglich rund zehn Millionen Einwegwindeln in Deutschland verbraucht — das sind 155.000 Tonnen pro Jahr. Deswegen versuchen viele Städte und Kreise in Baden–Württemberg Familien zu entlasten, wenn sie Stoff– statt Einwegwindeln verwenden — und wollen mit einer meist einmaligen Prämie Eltern zum Umstieg animieren.

Dem Landkreis Ravensburg ist das Wickeln mit Stoff eine einmalige Förderung von 100 Euro pro Kind wert. Die Nachfrage danach zeigt, dass auch das Interesse nach Stoffwindeln immer größer wird. Gab es 2019 noch 18 Anträge auf eine Förderung, waren es im Jahr 2021 schon 294 und vergangenes Jahr immerhin 195 im Landkreis Ravensburg bei 2143 Geburten.

Wo es keine Förderung gibt

Im Bodenseekreis wurde die Förderung von 30 Euro 2022 genau 37 Mal in Anspruch genommen. Dieses Jahr sind es aktuell 20 Anträge. Dass es verhältnismäßig wenig sind, könnte zum einen an der geringeren Förderung liegen. Allerdings wird„intern eine Erhöhung dieses Betrags aktuell bereits geprüft wird“, wie der Landkreis–Sprecher betont. Zum anderen müssen die Eltern vom Bodenseekreis im Förderungsformular damit einverstanden sein, „dass Beauftragte des Landkreises die Richtigkeit meiner Angaben überprüfen.“

Eine Mülltonnenkontrolle? Ein Hauptgrund, warum Franziska Walser die Förderung bislang nicht beantragt hat. „Ich will nicht, dass man mir in meine Mülltonne schaut“, sagt sie. In der Regel werde aber nicht überprüft, ob sich in der Mülltonne andere Windeln befinden, so der Landkreis–Sprecher. „Hier vertrauen wir natürlich auf die Angaben. Die Zustimmung im Formular ermöglicht es aber, einen begründeten Verdacht dann auch zu kontrollieren.“

Immerhin gibt es im Bodenseekreis überhaupt eine Förderung. Andere Landkreise haben keine, wie etwa der Alb–Donau–Kreis, der darauf verweist, dass Bürger je nach individuellem Abfallaufkommen die Behältergröße ihrer Tonne selbst wählen können, was „einen wirksamen Anreiz zur Abfallvermeidung schafft. Wer sich also für Stoffwindeln entscheidet, spart Abfallgebühren.“

Pampers will 2040 nachhaltig sein

Die Firma Pampers — wohl die bekannteste Marke herkömmlicher Plastikwindeln — möchte sich „als Hersteller von Wegwerfwindeln nicht zu den Vor– und Nachteilen von Stoffwindeln äußern. Zumal wir glauben, dass die Wahl der richtigen Windel eine persönliche Entscheidung ist, die von den Vorlieben und dem Lebensstil jeder Familie abhängt“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage.

Das Unternehmen verweist lieber auf ihr eigenes Produkt. So prüfe man die Sicherheit aller Materialien, Herstellungsverfahren und Endprodukte, bevor sie auf den Markt kommen und arbeite mit unabhängigen Fachleuten wie Dermatologen oder Kinderärzten zusammen. Außerdem sei es das Ziel bis 2040 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen, „indem wir zum Beispiel mehr nachhaltige, erneuerbare oder recycelte Materialien in unsere Produkte und Verpackungen einbauen“, so die Sprecherin.

Warum sich Eltern mit Stoff ausprobieren sollten

Für Stoffwindel–Beraterin Köb besteht der große Vorteil der Stoffwindeln aber darin, dass diese „auch bei weiteren Kindern nochmals genutzt werden können“, sagt sie. Aber sie sei deswegen keine sture Stoffwindelverfechterin. „Man sollte nicht dogmatisch sein. Wenn es im Alltag unpassend ist und man mal eine Wegwerfwindel benutzt, ist das überhaupt nicht schlimm“, so Köb. Ihr geht es darum, dass mehr Eltern wie Franziska Walser Stoffwindeln ausprobieren, vielleicht Gefallen daran finden und so etwas für die Umwelt tun.

Walser setzt mittlerweile voll auf Stoffwindeln, nachdem sie zu Beginn ein paar Probleme hatte, die Windeln richtig anzulegen, damit nichts ausläuft. „Da muss man ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Deswegen habe ich am Anfang noch einige Male Wegwerfwindeln genutzt“, sagt sie. Mittlerweile liegen die nur noch für den Notfall bereit. Werdenden Eltern würde Walser das Wickeln mit Stoff auf jeden Fall weiterempfehlen. „Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht.“