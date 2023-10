Wilhelsmdorfer Bus tankt Gas aus Gülle

Auf den ersten Blick ist es ein Bus wie jeder andere. Zwei Einstige, 44 Sitzplätze, digitale Anzeige an der Front. Auch das Fahrgefühl unterscheidet sich nicht stark von einem normalen Bus, sagt Busunternehmer Christof Bühler aus Wilhelmsdorf (Landkreis Ravensburg). „Ein Diesel-Bus hat ein wenig mehr Kraft, aber als Fahrgast merken Sie das nicht.“

Bühlers Bus fährt nicht mit Diesel, sondern mit Gas. Da ist er nicht der einzige in Oberschwaben. Er ist aber der einzige, der seinen Treibstoff demnächst nicht mehr von der Tankstelle und damit aus dem allgemeinen Erdgasnetz bezieht, sondern vom Bauernhof.

Normalerweise ist der Bus auf der Linie Ravensburg-Wilhelmsdorf im Einsatz, fährt aber auch nach Tettnang, Überlingen, Altshausen, Markdorf und Aulendorf. Nun hat Bühler das Fahrzeug zu Demonstrationszwecken in Pfrungen, einem Teilort von Wilhelmsdorf, geparkt, auf der Einfahrt des Hofs von Philipp Duelli. Dort steht eine nagelneue Zapfsäule. Es ist die erste ihrer Art in Deutschland, wie der Hofbesitzer sagt.

Duelli will Bühler künftig beliefern, mit Treibstoff aus der eigenen Biogasanlage. „Das Fleisch aus meiner Mutterkuhherde vermarkte ich ja auch direkt an die Endkunden“, sagt der Besitzer von mehr als 100 Rindern. Direktvermarktung ist für viele Landwirte ein Weg, ihren Betrieb wirtschaftlich zu halten. Und wenn das beim Fleisch klappt, warum nicht beim Gas?

Gülle macht CO₂-Bilanz negativ

Angetrieben wird Bühlers Bus also künftig mit dem zu Biomethan aufbereiteten Gas aus Duellis Biogasanlage und damit letztlich mithilfe von Mais, Gras, Grassilage ‐ und zukünftig auch immer mehr mit Gülle.

Gerade das wäre für den Klimaschutz eine besonders gute Nachricht. „Verwenden wir ausschließlich Gülle als Ausgangsmaterial, dann ist die CO₂-Bilanz negativ“, sagt Andreas Lemmer von der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie an der Uni Hohenheim. Sprich: Der Betrieb des Busses verhindert das Entstehen von mehr Kohlenstofffdioxid, als er selbst ausstößt.

Die meiste Gülle landet auf Feldern

Klimaschutz per Gülle-Bus? Lemmer, der das Projekt mit dem Titel „Neobus“ wissenschaftlich begleitet, erklärt, wie das geht: „Bisher werden nur 30 Prozent der Gülle in Deutschland in Biogasanlagen verwertet, 70 Prozent werden ohne eine vorherige Behandlung auf Feldern ausgebracht“. Während der Lagerung der fürs Düngen vorgesehenen Gülle entstehe Methan, das in die Atmosphäre entweiche.

Methan sei 25-mal so klimaschädlich wie CO₂. Berechnet wird dies über so genannte CO₂-Äquivalente, mit der die Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausgase verglichen werden kann. Auch in der Biogasanlage entstehe Methan. Doch statt in die Luft zu entweichen, werde es aufgefangen und lande schließlich im Tank des Busses.

Dessen Motor verbrenne das Methan. Dabei entstehe zwar wiederum CO₂ ‐ aber nur genau so viel, wie vorher von den Futterpflanzen für die Tiere aufgenommen werde. Die klimaschädlicheren Methaemissionen, die beim Lagern und der Ausbringung von Gülle auf dem Feld entstehen, werden vermieden.

Ergänzung zu Batterieantrieb

„Es ist die ökologisch sinnvollste Lösung, die wir haben“, sagt Lemmer mit Blick auf das Ziel, den Verkehr klimafreundlicher zu machen. Und zwar selbst dann, wenn nicht Gülle, sondern zum Beispiel Gras oder Mais im Tank landet. Mit Gas aus Energiepflanzen könne der CO₂-Ausstoß im Vergleich zum Dieselantrieb um 65 Prozent verringert werden, bei der Verwendung von Gülle und Abfallstoffen sogar um bis zu 100 Prozent.

Für viele Anwendungsbereiche, gerade bei Personenwagen, sei die Batterie zwar geeignet. Bei Lastwagen, Land- und Baumaschinen oder eben bei Bussen könne Biogas aber eine gute Alternative sein.

Ladeinfrastruktur macht eine Umstellung noch nicht möglich

Lemmer kann neben den ökologischen Gründen noch weitere Argumente für Biogas im Tank aufzählen: „Es ist technisch einfach machbar, und es ist wirtschaftlich.“ Wirtschaftlich zum einen für Christof Bühler, den Busunternehmer: „Vor 15 Jahren war der Sprit nur halb so teuer wie heute“, sagt er. „Jetzt ist das Preisgefüge interessanter.“

Zumal er seine Flotte von 44 großen Bussen und 39 Kleinbussen auch beim besten Willen nicht auf E-Antrieb umstellen könnte, weil die Ladeinfrastruktur das nicht hergibt.

Ab 2026 aus der EEG-Umlage raus

Wirtschaftlich aber auch für Philipp Duelli, den Landwirt. Dessen Familie betreibt die Biogasanlage seit 2005. Ab dem 1. Januar 2026 entfallen für ihn garantierte Abnahmevergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), wie viele andere Biogasanlagen in den kommenden Jahren fällt auch seine aus der so genannten EEG-Umlage heraus.

Zwar kann er zu veränderten Konditionen einen Folgeantrag stellen, doch musste er sich wie nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten für sein Gas umschauen.

Privatkunden wollen auch tanken

Ein Fünftel bis ein Sechstel seines Gases kommen künftig in den Tank, schätzt Duelli. Nicht nur für vielleicht später einmal drei bis vier Busse, sondern auch für die Traktoren auf dem eigenen Hof, und eines Tages für sein privates Auto. Pkw mit Gasantrieb gibt es in Deutschland laut ADAC derzeit nicht als Neuwagen auf dem Markt.

Trotzdem seien schon mehrere Bürger vorbeigekommen und hätten gefragt, ob die Zapfsäule an der Hofeinfahrt künftig auch für gasgetriebene Privatautos zugänglich sein wird, sagt Duelli. Er ist sich da noch nicht sicher. „Wir wissen noch nicht genau, welche Menge überhaupt produziert werden kann“, sagt der Landwirt.

Das soll nun der Praxistext ergeben, der in den nächsten Wochen startet, wenn alles glattläuft ‐ noch fehlt die endgültige Abnahme der Anlage vom Tüv. So lange muss Bühlers Bus seinen Treibstoff noch an der nächstgelegenen Gastankstelle in Ravensburg kaufen.

Gemeinde heizt mit Biogas

Bislang ist der Hauptabnehmer für Duellis Biogas die Gemeinde Wilhelmsdorf. Über ein Blockheizkraftwerk und das angeschlossene Nahwärmenetz werden die Wilhelmsdorfer Diakonieeinrichtung Zieglersche, Schulen und andere öffentliche Gebäude versorgt.

Angst, dass die Schüler künftig im Kalten sitzen, wenn ein Teil von Duellis Gas in den Tank statt ins Wärmenetz geht, hat Bürgermeisterin Sandra Flucht aber nicht. „Das wird Herr Duelli schon hinbekommen“, ist sie sich sicher und lobt das Projekt von ihm und Bühler als stimmig und innovativ.

„Wir haben schlaue Köpfe im Land, Forscher und Unternehmer“, sagt die parteilose Bürgermeisterin. „Man sollte sie öfters einfach mal machen lassen und ihnen nicht so viele Vorschriften machen.“

Komplette Umstellung auf E-Antrieb vorgeschrieben?

Damit spielt Flucht auf ein Thema an, dass auch Busunternehmer Bühler noch im Magen liegt. Es geht um die Pläne des Landes für ein umfassendes Landesmobilitätsgesetz, das den Verkehr mit vielen Einzelmaßnahmen unter anderem klimafreundlicher machen soll. Zwischen Grünen und CDU ist es umstritten, ein erster Entwurf aus dem Verkehrsministerium wurde von der Union gestoppt. Nun wird verhandelt.

Bis wann ein Ergebnis stehen soll, lässt das Verkehrsministerium auf Anfrage offen. Im ersten Entwurf jedenfalls war vorgesehen, dass die derzeit etwa 7000 Linienbusse auf emissionsfreie Antriebe umgestellt werden müssen ‐ und zwar bei Neuzulassungen schon ab 2028 und nicht, wie es der Bund als Zielmarke vorgibt, bis 2030. Denn das Land hat sich zum Ziel gesetzt, Vorreiter zu sein.

Das Problem: Der Gülle-Gas-Bus ist nicht emissionsfrei. Er sondert CO₂ ab, selbst wenn er unterm Strich CO₂ einspart. Würde ein Verbrenner-Verbot in diesem speziellen Fall also dem Klimaschutz schaden? Noch sei ja nichts entschieden, heißt es dazu aus dem Verkehrsministerium: Es werde geprüft, eine ergänzende Regelung „im Interesse des Klimaschutzes und der Vorbildwirkung des ÖPNV-Busverkehrs“ ins Landesmobilitätsgesetz aufgenommen werde, so ein Sprecher von Minister Winfried Hermann (Grüne).

Weiteres Projekt bei Münsingen

Auch aus dem Agrarministerium heißt es, das Problem sei bekannt, man sei im Austausch mit dem Verkehrsministerium. Agrarminister Peter Hauk (CDU) wirbt für den Einsatz der Biokraftstoffe. „Biomethan ist einer der wenigen erneuerbaren Energieträger, der bereits heute in relevanten Mengen zur Verfügung steht sowie auf eine bereits vorhandene Infrastruktur zurückgreifen kann“, betont Hauk auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

„Unter den erneuerbaren Treibstoffen hat Biomethan darüber hinaus die beste Treibhausgasbilanz.“ Hauks Ministerium fördert das Projekt der Uni Hohenheim mit 1,4 Millionen Euro über drei Jahre. Neben Bühlers Gas-Bus in Wilhelmsdorf wird auch ein mit Flüssiggas angetriebener Bus der Ehinger Firma Bottenschein getestet. Er verkehrt zwischen Münsingen und Reutlingen.

Wer künftig mit dem Bus, der Gas aus tierischen Exkrementen tankt, in Oberschwaben unterwegs ist, muss sich über eines jedenfalls keine Gedanken machen: Dass es im Bus nach Gülle stinken könnte. „Was wir tanken, sind ja nur die Methan-Moleküle“, versichert der Hohenheimer Forscher Lemmer. „Das sind die gleichen, die im Erdgas drin sind.“ Da riecht nichts. Selbst wenn die Fahrgäste eine feine Nase haben.