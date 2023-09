Verkehr

Wildtier läuft in Pedelec: Fahrer schwer verletzt

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Ein Pedelecfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Wildtier in Stuttgart schwer verletzt worden. Das unbekannte Tier rannte dem 62-Jährigen in das Fahrrad, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 13:24 Von: Deutsche Presse-Agentur