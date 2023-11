Wieder mehr Verkehr auf Baden-Württembergs Straßen

Der Verkehr hat in Baden-Württemberg im Jahr 2022 wieder zugenommen ‐ vier Prozent mehr als im Vorjahr, errechnete das Statistisches Landesamt in Stuttgart laut einer Mitteilung von Donnerstag. Durch die Corona-Pandemie war 2021 und 2020 vor allem der Autoverkehr geschrumpft. Insgesamt wurden 2022 in Baden-Württemberg 85 Milliarden Kilometer gefahren.

Die Fahrleistung war wegen der Corona-Pandemie 2020 um 15 Milliarden Kilometer (minus 16 Prozent) gegenüber 2019 eingebrochen. 2020 betrug die Leistung somit noch 80 Milliarden Kilometer, was dem Stand Anfang der 1990er entspricht.