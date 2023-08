Wieder etwas mehr Azubis im Südwest–Handwerk

Etwa 16.000 junge Leute starten im September eine Ausbildung im baden–württembergischen Handwerk. Das seien mit einem Prozent etwas mehr Jugendliche als im Vorjahreszeitraum, teilte Handwerkspräsident Rainer Reichhold am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Betriebe stemmten sich gegen den Abwärtstrend. Insgesamt gibt es im Südwest–Handwerk rund 48.000 Auszubildende.

Ein besonders hohes Interesse an einer Lehre wurde im Bereich Sanitär–, Heizung– und Klimatechnik verzeichnet. Hier sei es ein Plus von fast elf Prozent. In dem Bereich zeigten sich Effekte der Debatte um die Energiewende, sagte Reichhold weiter. Hingegen machte sich bei den Bauberufen wohl die Konjunkturschwäche bemerkbar. Dort sanken die Zahlen teilweise deutlich.

Eine Ausbildung im Handwerk sei krisensicher, sagte Reichhold. Er warb erneut dafür, dass vermehrt Abiturienten für eine berufliche Zukunft im Bereich der dualen Ausbildung gewonnen werden. „Der Trend zum Studium muss gestoppt werden.“ Zugleich forderte er eine bessere Berufsorientierung an den Gymnasien des Landes.

Aktuell gibt es 2856 gemeldete offene Stellen bei den Lehrstellenbörsen der Handwerkskammern.