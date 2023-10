Sonntagnachmittag im Gymnasium Weingarten, die Türen zur Aula werden von innen verriegelt, die Sicherheit geht vor. Denn in dem Saal treffen sich 26 Jugendliche aus Israel, um nach zwei Wochen in Oberschwaben Abschied zu nehmen von ihren Gastfamilien und den deutschen Partnerschülern.

Die Schulleiter sprechen Dankesworte, dann ergreift eine israelische Lehrerin das Wort. Auch sie bedankt sich, gerade in schwierigen Zeiten braucht es Freunde im Ausland, betont sie. Und sagt dann:

Nun kehren wir zurück in den Krieg. Lehrerin aus Israel in Weingarten

Schon mehr als 30 Jahre existiert die Schulpartnerschaft zwischen dem Welfen-Gymnasium Ravensburg, dem Gymnasium Weingarten und der Shrakim High School Nahariya im Norden Israels. Auch diesmal wurden wieder Freundschaften geknüpft, manche halten vielleicht ein Leben lang. Doch seit den blutigen Anschlägen in Israel liegt auch Schwere und Angst über dieser noch jungen Verbindung.

Mindestens 1200 Israelis getötet

Mindestens 1200 Israelis sind bei dem Angriff der islamistischen Hamas ermordet worden. In großer Mehrheit Zivilisten, die in ihren Städten und auf einem Musikfestival massakriert wurden. Die Berichte über geköpfte Säuglinge, Kleinkinder und Frauen sind kaum zu ertragen. Bilder und Videos von Jagdszenen, Geiselnahmen und triumphierenden Mördern werden sich in das kollektive Gedächtnis brennen.

Von den Gräueltaten erfuhr am Wochenende in Ravensburg und Weingarten auch die Schülergruppe, die sich noch am Freitag von Rabbiner Shneur Trebnik durch die Synagoge Ulm führen ließ und abends am Fest der Torafreude teilnahm.

„Die Männer haben mit der Torarolle im Arm getanzt und gesungen, wir haben die Synagoge in fröhlicher und heiterer Stimmung verlassen“, berichtet Projektleiterin Monika Hinz-Köhler vom Welfen-Gymnasium. Am Samstagmorgen dann der Schock, der auch nach Tagen nicht vergeht, auch nicht bei Rabbi Trebnik.

Wie brutal kann ein Mensch sein? Rabbi Trebnik

„Ich frage mich, sind das wirklich Menschen?“, sagt Trebnik, der sich an die Gräueltaten des „Islamischen Staates“ erinnert fühlt. „Kann man einem Baby in die Augen schauen, es der Mama wegreißen, verschleppen oder erschießen? Kann man Tochter und Schwester kaltblütig ermorden, während im Nebenzimmer die Eltern mit zwei Kindern auf dem Boden sitzen und alles mitanhören? Wie brutal kann ein Mensch sein? Ich finde keine Worte.“

Genauso schwer lässt sich fassen, dass Folter und Genozid gefeiert werden, auch in Deutschland, wie auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln, mit palästinensischen Fahnen, Jubel und Süßigkeiten anlässlich des Massenmordes.

„Wir müssen endlich wach werden“

„Wie kann es sein, dass hier in Deutschland der Mord an Kindern gefeiert wird?“, sagt Rabbi Trebnik. „Von denselben Leuten, die erst vor Wochen auf der Straße gegen Israel protestiert haben und dem Staat Kindermord vorwarfen. Das sind dieselben Menschen mit demselben Gewissen? Haben sie jemals gehört, gesehen oder gelesen, dass Menschen auf der Welt feiern, wenn Kinder kaltblütig ermordet werden? Wir müssen endlich wach werden.“

Auch Constantin Ganß aus Wangen, Bundesvorsitzender Junges Forum Deutsch Israelische Gesellschaft (DIG), hofft auf ein Umdenken. „Wir sind schockiert und hilflos, das ist blanker Judenhass“, sagt der 24-Jährige.

Ganß ist in Wangen geboren und aufgewachsen, nach dem Abitur ging er für für ein Freiwilligenjahr nach Jerusalem in die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Nun verfolgt er von Berlin aus die Geschehnisse und den Gegenschlag Israels. „Freunde von mir, Gleichaltrige, werden gerade eingezogen. Wir werden Bilder sehen, die nur schwer auszuhalten sind.“

Schon jetzt werden aus dem Gazastreifen hunderte Tote und tausende Verletzte gemeldet, und der Militäreinsatz hat erst begonnen. Wie lange der erneute Krieg dauern wird, kann niemand sagen, das Leid der Menschen in der Region, die unter der Herrschaft der Hamas steht, kann verheerende Ausmaße annehmen. „Es wird sehr viele Tote geben, auch unter der Bevölkerung“, sagt Ganß, der die Schuld daran allein bei der Hamas sieht.

„Die Zivilbevölkerung Israels war ihr Ziel, das kann kein Staat der Welt zulassen.“ Konsequenzen ganz anderer Art erhofft er sich von der hiesigen Regierung. „Was wir nun brauchen, ist ein Erwachen in der deutschen Außenpolitik.“

Ein Erwachen, das für ihn mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine bereits begonnen hat. „Da wurden wir mit neuen Realitäten konfrontiert. Diese Realitäten holen uns jetzt auch in der Nahost-Politik ein.“ Aber auch im Inneren sieht Ganß dringenden Handlungsbedarf.

Israelische Einrichtungen unter Sicherheitsschutz

„Wir haben Organisationen in Deutschland, die die Ideologie der Hamas oder des iranischen Regimes mittragen.“ Darunter das Islamische Zentrum in Hamburg, das ein Propagandazentrum des Iran sein soll. Oder Samidoun, das Palästinensische Gefangenensolidaritätsnetzwerk, das der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) nahe steht, die für die Straßenfeiern in Neukölln verantwortlich gemacht wird.

„Es kann nicht sein, dass solche Organisationen teilweise unter deutschem Vereinsrecht existieren, sie gehören verboten. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass jüdische Gemeinden und israelische Einrichtungen jetzt unter massiven Sicherheitsschutz gestellt wurden.“

Auch Viktoria Dohmen, Jugendreferentin bei der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden (IRB), beklagt eine zunehmende Gefährdung. „Was in Bayern und Hessen gewählt wurde, das ist erschreckend. Auf der einen Seite werden wir von Islamisten bedroht, auf der anderen von Nazis. Und wir wissen nicht, wie es weiter geht.“

„Inzwischen ist es normal geworden, dass ‚Jude‛ ein Schimpfwort ist.“ Viktoria Dahmen

Die 36-Jährige ist in der Ukraine geboren und kam als Zehnjährige mit ihren Eltern nach Deutschland, sie lebt in Emmendingen. „Ich arbeite mit Kindern und mir tun die Kinder auf den Straßen in Palästina leid, da tut mir das Herz weh. Sie brauchen eine Kindheit. Aber auch Israel wird jeden Tag von Raketen beschossen.“

Als junges Mädchen kannte Dohmen keine Angst davor, eine Jüdin in Deutschland zu sein. Doch das Leben hat sich für sie und ihre Familie verändert. „Inzwischen ist es normal geworden, dass, ‚Jude‛ ein Schimpfwort ist“, sagt die Referentin. „Meine kleine Tochter ist fünf, ich muss ihr jetzt schon sagen: ‚Wir sind stolz darauf, Juden zu sein. Aber sag’ es besser niemandem.‛ Und bald kommt sie in die Schule.“

Betroffenheit bei Innenminister Strobl

Betroffenheit über Anfeindungen gegen Juden zeigte Anfang des Jahres auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), allein zwischen 2019 und 2022 haben die Justizbehörden 380 antisemitisch motivierte Straftaten verfolgt. „Und ich muss zugeben: Ich habe mich getäuscht. Der Antisemitismus war nie weg, er ist da, im Netz und auch auf deutschen Straßen und Plätzen“, sagte Strobl.

Das kann Michael Blume, Antisemitismus-Beauftragter des Landes Baden-Württemberg, nur bestätigen. „Auch nach dem Nationalsozialismus gab es kein Jahrzehnt in Deutschland, in dem jüdisches Leben nicht mörderisch angegriffen worden wäre“, sagt Blume der „Schwäbischen Zeitung“. „Altdeutscher, rechter wie auch linker sowie zugewanderter Antisemitismus vor allem aus Osteuropa und der arabischen Welt vermischen sich gefährlich.“

Nun befürchtet er eine weltweite Eskalation des Hasses, wie schon bei vergangenen Terrorkampagnen der Hamas. „Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass Israel 2005 Gaza samt aller Siedlungen aufgab und ,Land für Frieden’ anbot. Die Hamas antwortete jedoch nur mit Unterdrückung und Terror und hat damit den Traum eines palästinensischen Staates zerstört.“

Die Hoffnung auf ein gutes Leben

Um Gewalt und Hass entgegenzuwirken, braucht es seiner Meinung nach viele Hebel, darunter nicht zuletzt den zwischenmenschlichen Dialog, der im Internet so selten gelingt. „Wenn wir uns gemeinsam anstrengen, kann unser Land immer noch eine Region des interreligiösen Miteinanders, des Überlebens und sogar des guten Lebens werden.“

Wenn sie demnächst den Weihnachtsmarkt in Ulm besuchen und dort stehen Betonblöcke, um vor einem Anschlag zu schützen, dann hat das nichts mit Antisemitismus zu tun. Shneur Trebnik

Das kann jedoch nur gelingen, wenn die Menschen ihren Horizont erweitern, ist Shneur Trebnik überzeugt. „Hat das alles mit Antisemitismus zu tun, mit Anti-Israel?“, fragt der Ulmer Rabbi. „Wenn sie heute von München oder Stuttgart fliegen und dürfen nicht einmal eine Wasserflasche mit an Bord nehmen, dann hat das nichts mit Antisemitismus zu tun. Wenn sie demnächst den Weihnachtsmarkt in Ulm besuchen und dort stehen Betonblöcke, um vor einem Anschlag zu schützen, dann hat das nichts mit Antisemitismus zu tun. Wir können diese Probleme nicht auf die Juden schieben. Wir sitzen alle in einem Boot. Und keiner kann sagen, das betrifft mich nicht. Wir müssen wach werden.“

Zuhören und sich kennenlernen

Völkerverständigung, wie beim Schüleraustausch mit Israel, können dabei ein Mosaikstein sein, ist Hinz-Köhler vom Welfen-Gymnasium überzeugt. „Ziel des Austausches war es immer, nach der Shoa Brücken der Versöhnung zu bauen“, sagt die Projektleiterin. „Aber wir wollen den Blick auch nach vorne richten.“

Damit sich die jungen Leute nicht in Stereotypen und Vorurteilen verlieren, sondern Respekt und Toleranz entwickeln. „Man muss nicht immer die gleiche Meinung teilen. Wichtig ist jedoch, dass man sich gegenseitig zuhört und sich kennenlernt.“

Das und vielleicht noch viel mehr gelang in den zwei Wochen. Montagfrüh um 6 Uhr stiegen die Besucher schließlich auf dem Festplatz in Weingarten in einen Bus, der sie zum Flughafen Zürich brachte, mit bangem Herzen bei allen Beteiligten, wie Hinz-Köhler berichtet: „Es war ein eigenartiges Gefühl, die Israelis in der Dunkelheit zu verabschieden und in die Ungewissheit hinein.“ Und zurück in einen Krieg.