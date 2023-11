Das Infektionsgeschehen nimmt weiter an Fahrt auf. Laut RKI gibt es eine steigende Zahl von Neuansteckungen mit Corona, Schnupfen und Co. Die Grippewelle hat uns bisher noch nicht erreicht.

Während sich die einen bereits gegen Grippe und Corona haben impfen lassen, sehen andere nach dem Ende der Pandemie keinen Grund mehr dafür. Auch bei Impfungen gegen andere Krankheiten scheinen die Menschen gespalten. So ist zum Beispiel das Interesse an der Impfung gegen krebserregende Humane Papillomviren (HPV) in Baden-Württemberg stark zurückgegangen. Experten sehen eine allgemeine Impfskepsis, ausgelöst durch die Diskussionen um die Corona-Impfung.

Wir haben in Ravensburg nachgefragt, wie die Menschen in der Region in diesem Jahr zum Impfen stehen.