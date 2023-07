Wie es um den Hundeführerschein im Südwesten steht

Niedersachsen hat es, Baden–Württemberg plant es und jetzt zieht der Schweizer Kanton Thurgau nach: Die Eidgenossen führen einen Sachkundenachweis für Hundehalter, den sogenannten Hundeführerschein, ein. Bisher galt in dem Schweizer Kanton die Regelung, dass Hundehalter, deren Tier schwerer als 15 Kilo wiegt, einen solchen Nachweis erbringen müssen. Nun soll er für alle Hunde kommen.

Auch in Baden–Württemberg hat die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Einführung eines Hundeführerscheins festgeschrieben. Seit einem Jahr läuft nun schon die Arbeit an einem Gesetzesentwurf.

Was ist in Baden–Württemberg geplant?

In Baden–Württemberg soll ein sogenannter Hundeführerschein für alle Hunde eingeführt werden. Für diesen Nachweis sollen nach niedersächsischem Vorbild sowohl eine theoretische als auch eine praktische Prüfung vor Experten abgelegt werden. Dazu soll eine Kennzeichnungs– sowie Versicherungspflicht für Hundehalter kommen. Neben der neuen Verpflichtung ist in dem Gesetz zum Sachkundenachweis auch die Polizeihundeverordnung und die Jagdhundverordnung vorgesehen.

Der Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater begrüßt die Entscheidung der Einführung eines solchen Nachweises. Im Gegensatz zum niedersächsischen Modell spricht sich der Verband für eine Prüfung mit dem eigenen Hund aus, da das Zusammenspiel zwischen Hund und Hundehalter funktionieren muss. Die Hundeschulen sind neben Tierärzten nach Plänen der Landesregierung zur Prüfung des „Hundeführerscheins“ vorgesehen.

Auch der Tierschutzverband Baden–Württtemberg spricht sich für den Sachkundenachweis aus. „ Es geht darum, dass Leute sich im Vorfeld mit den unterschiedlichen Hunderassen auseinandersetzen, bevor sie sich einen Hund anschaffen, der nicht zu ihren Bedürfnissen passt“, so Stefan Hitzler, Vorsitzender des Tierschutzverbands. Ziel des Nachweises sollte sein, dass Hundehalter einen sicheren Umgang mit ihrem Tier, aber auch in Interaktion mit anderen Tieren haben.

Warum soll ein „Hundeführerschein“ eingeführt werden?

Die Landesregierung möchte mit dem Nachweis das Tierwohl fördern, so der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU). „Es geht um eine frühzeitige Sensibilisierung von Hundehaltern, sich zu überlegen, welchen Hund sie sich anschaffen.“ Auch die Villinger–Schwenninger Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne) zeigt sich zuversichtlich, dass die konkrete Ausgestaltung des „Hundeführerscheins“ „ein Mehr an Tierwohl und ein gutes Miteinander von Hunden, ihren Halterinnen und Haltern und der Gesamtbevölkerung im Land schaffen könne.“ Konflikte zwischen Menschen und Tieren aufgrund mangelnder Kenntnisse bei der Hundehaltung könnten reduziert werden, so Braun.

Wie ist der aktuelle Stand beim Baden–Württembergischen Sachkundenachweis?

Aktuell wird im Ministerium für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz noch an dem Gesetz für den Sachkundenachweis gearbeitet. Landtagsabgeordnete Braun hat auf Nachfrage erfahren, dass gegen Ende des Jahres ein Entwurf des Sachkundenachweises vorgelegt werden soll.

Braun hätte sich eine deutlich schnellere Umsetzung des Gesetzes gewünscht. Seit mehr als einem Jahr höre sie, dass die Ministerien sich abstimmen. Sie habe die klare Erwartung an das Ministerium für für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, dass der Nachweis so schnell wie möglich komme. Denn der Blick in die Tierheime zeige: „Menschen schaffen sich häufig Hunde an, ohne sich über die Konsequenzen und ihrer Verantwortung gegenüber diesem Lebewesen bewusst zu sein.“

Auch Burger spricht sich für eine schnelle Umsetzung des Gesetzes aus. „Wir sollten das Gesetz jetzt schnell einführen. In zwei bis drei Jahren können wir erneut evaluieren und gegebenenfalls Verbesserungen vornehmen.“ Für Verzögerungen sorgte laut Burger eine längere Krankheit des führenden Sachbearbeiters als auch die Abstimmung mit dem Innenministerium.

Was ist im Thurgau geplant?

In der Schweiz wird die Hundehaltung auf Kantonsebene geregelt. Im Kanton Thurgau ist eine Gesetzesinitiative verabschiedet worden, die einen Hundeführerschein für jeden Hund erfordert. Der Sachkundenachweis für Hunde soll in Form einer praktischen Prüfung abgenommen werden.

Die Initiatoren begründen ihren Vorstoß, dass alle Hundehalter wissen müssten, wie sie ihren Hund abrufen. Ungelernte Hunde würden in stressigen Situationen häufig mit Aggressivität reagieren, so die Initiatorin Isabelle Vonlanthen. Auch fehle es Ersthundehaltern oft an Wissen ihre Hunde zu lesen. Dies führe im öffentlichen Raum häufig zu schwierigen Situationen. Ob die Regelung auch für Urlauber oder Grenzgänger gilt, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Details für die Gesetzesanpassung werden aktuell in einer Kommission geklärt.

Wie sieht es in den anderen Regionen aus?

In Vorarlberg (Österreich) gibt es aktuell keine entsprechende Regelung. Dort müssen ausschließlich Besitzer von Listenhunden, sogenannte Kampfhunde, mehrere Voraussetzungen erfüllen, um einen solchen Hund halten zu dürfen.

In Bayern gibt es aktuell auch keine verpflichtende Regelung für einen Sachkundenachweis bei Hunden. Auch ist derzeit kein Gesetz dazu geplant. Es wird Hundehaltern allerdings empfohlen einen freiwilligen Hundeführerschein abzulegen.