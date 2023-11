Wie eine Ravensburgerin Miss Universe werden will

Wer die schönste Frau im Universum werden will, muss früh aufstehen. Bei Helena Bleicher klingelt an diesem Novembermorgen der Wecker schon um 4.40 Uhr und reißt sie aus ihrer Nachtruhe in Bogota, Kolumbien.

Nur zwanzig Minuten später sitzt die gebürtige Ravensburgerin in der Maske, wird gestylt für einen Fototermin mit Designern, wie die 24-jährige am Telefon berichtet. „Die Bilder kommen dann auf meinen Instagram-Account, den ich ständig füttere und aktuell halte.“

Nun, Schönheitswettbewerbe sind kein Spaziergang, „es ist sehr hart und auch unbezahlt“, bestätigt die aktuelle Miss Universe Deutschland. „Viele Mädchen würden jedoch alles dafür tun, deshalb will ich mich gar nicht beschweren. Nur frühes Aufstehen liegt mir nicht so“, sagt sie und lacht.

Ein Star in Übersee

Mittlerweile ist Bleicher weitergereist nach El Salvador, wo sie an diesem Samstag bei den Wahlen zur Miss Universe antritt. Ein Ereignis, das in Europa zwar nur am Rande Beachtung findet, global aber hohe Anziehungskraft garantiert und in rund 160 Länder übertragen wird.

Populär vor allem in den USA, im asiatischen Raum, in Lateinamerika sowieso, besonders in Venezuela und eben Kolumbien, wo die Deutsche sich auf Wettbewerb, Show und Prominenz vorbereitet hat. „In Kolumbien ist Miss Universe eine große Sache, hier bin ich berühmt, hier bin ich ein Star. Alle Leute kennen mich und wollen mir etwas schenken.“

Die Sponsoren stehen entsprechend Schlange, stellen Kleider, Unterwäsche, Pyjamas, Nägel, Badesachen und Logistik zur Verfügung. „In Deutschland würde das nicht gehen.“ Nein, wohl nicht.

Sind Schönheitswettbewerbe noch zeitgemäß?

Schon gar nicht im Zuge der Debatten über ein verändertes Verständnis von Frauenrollen, Geschlechteridentität und Schönheitsidealen.

Miss-Wahlen mögen da nur eine Randerscheinung sein, aber eine plakative, hierzulande versehen mit Schlagzeilen wie: „Wer braucht noch solche Wettbewerbe?“, oder „Schönheitswettbewerbe sind nicht mehr zeitgemäß!“

Was so wiederum nicht ganz stimmt, denn informell hat sich das Wetteifern um Schönheit nur ins Private und ins Internet verlagert. Tagtäglich und millionenfach dokumentiert durch gepostete Selbstporträts in den sozialen Medien sowie durch eine werbewirksame und boomende Kosmetik- und Schönheitsindustrie. In dieser Gemengelage versuchen sich die Miss-Wahlen neu zu erfinden, was auch für den Miss Universe-Contest gilt.

Neben dem Studium auf Miss-Wahlen unterwegs

Helena Bleicher, die Englisch und Kunst auf Gymnasiallehramt studiert, kam über das Modeln zu den Schönheitswettbewerben. „Ich bin ja ziemlich groß, und da haben die Leute immer gesagt, ,du redest auch so viel, geh’ doch mal zu einer Miss-Wahl’“, erzählt sie und lacht erneut.

Man könnte das schönste Gesicht haben, die schönsten Kleider, wenn du aber nicht reden kannst, dann kannst du auch nicht gewinnen. Helena Bleicher

Die Entscheidung für Glitzer und Glamour fiel ihr nicht schwer. „Ich war schon immer eine kleine Prinzessin.“ Die gleich bei ihrem ersten Schönheitswettbewerb zur Siegerin gekrönt wurde, aber damals noch ganz andere Eindrücke mitnahm. „Es waren so tolle Mädchen dabei, das ist bei mir hängen geblieben.“

Die gegenseitige Unterstützung, das Miteinander ohne Zickenkrieg und die bleibenden Verbindungen. Erfahrungen, die sie auch bei weiteren Wahlen machte, die sie gewann, wie „Miss Grand from Baden-Württemberg“ oder „Miss Galaxy-Germany“. „Die Mädchen sind die einzigen, die verstehen, wie sich das alles für einen anfühlt. Das sind Freundinnen fürs Leben geworden.“

Die Veganerin engagiert sich im Tierschutz

Davon bekommt die Öffentlichkeit meist genauso wenig mit wie von den sozialen Projekten der Teilnehmerinnen. Bleicher zum Beispiel engagiert sich als Veganerin im Tierschutz, hält auch bei anderen Fragen ihre Meinung nicht zurück. Sie weiß sich auszudrücken und zu argumentieren. Auf Vorurteile trifft sie trotzdem.

„Ich werde oft gefragt: ,Musst du da überhaupt was sagen?’“ Ja, muss sie, selbstverständlich, bei Interviews, im Scheinwerferlicht und auch zu relevanten Themen. „Man könnte das schönste Gesicht haben, die schönsten Kleider, wenn du aber nicht reden kannst, dann kannst du auch nicht gewinnen.“ Das war allerdings nicht immer so.

Schon gar nicht in Deutschland bei der klassischen Miss-Germany-Wahl, die es seit 1927 gibt. Man kennt die Bilder von Herren in schwarzen Anzügen, die Nummerntafeln von eins bis zehn hochhalten, während sich die Damen im Bikini auf dem Laufsteg präsentieren. Für die Jury bestenfalls mit den Körpermaßen 90‐60‐90.

„Sie waren eine lange Zeit alle blond, hatten alle blaue Augen“, sagte neulich Organisator Horst Klemmer zum „Spiegel“. Die Siegerin gewann dann ein Auto und eine Autogrammtour durch Kaufhäuser und Discotheken. 1979 wurde Miss Germany einmal bei Rudi Carrells Unterhaltungsshow „Am laufenden Band“ gewählt, höhere Weihen waren aber nicht drin. Immer wieder kritisch beäugt als „Fleischbeschau“, hat der Traditionswettbewerb inzwischen eine Radikalkur hinter sich, legt „mehr Wert auf Charakter, auf innere Werte“, wie es heißt.

Schönheitswettbewerbe setzen auch Persönlichkeit

„Jeder ist schön“, lautet jetzt die Devise, die Teilnehmerinnen bringen ihre Persönlichkeit ein und eine Geschichte mit. Wie die aktuelle Titelträgerin Kira Geiss aus Wilhelmsdorf bei Ravensburg. Die nach einer Jugend mit Drogen und falschen Freunden zu Gott und Glauben fand, und nun in einer Missionsschule zur Religions- und Gemeindepädagogin studiert. Die der „Schwäbischen Zeitung“ sagte: „Ich will echt sein.“

Die gesellschaftlichen Umbrüche gehen auch an Miss Universe nicht spurlos vorbei, im Gegenteil. Weil die Rechte des mehr als 70 Jahre alten Schönheitswettbewerbs seit vergangenem Jahr Anne Jakapong Jakrajutatip gehören ‐ einer Transfrau aus Thailand.

Manchmal habe ich das Gefühl, Weiblichkeit oder Femininität wird als etwas sehr Negatives betrachtet. Das finde ich total schade. Helena Bleicher

Eine erfolgreiche Unternehmerin und Transgender-Aktivistin. Ausgerechnet, lag die Lizenz doch lange bei Donald Trump, dem, wen wundert’s, vorgeworfen wurde, eine überholte Vorstellung von Weiblichkeit zu fördern. Damit soll Schluss sein, so warf die Organisation erst kürzlich Indonesien und Malaysia raus, weil Kandidatinnen Vorwürfe sexueller Belästigung erhoben hatten.

Und auch bei Miss Universe wurden die Teilnahmebedingungen deutlich gelockert. Geblieben ist der vielfach kritisierte Bademoden-Contest, die jungen Frauen können sich jedoch entscheiden zwischen Bikini, Badeanzug und Burkini.

Barbie-Film und Taylor Swift setzen Trend

Dieser Kompromiss ist symptomatisch für das Format. Das sich für Veränderungen öffnen will und trotzdem ein bewährtes Schönheitsideal nicht fallen lässt. Schlimm muss das nicht zwangsläufig sein, ganz und gar nicht, findet Helena Bleicher.

„Manchmal habe ich das Gefühl, Weiblichkeit oder Femininität wird als etwas sehr Negatives betrachtet. Das finde ich total schade.“ Daher freut sie sich über gegenläufige Tendenzen. So kam im Sommer der Barbie-Film raus und die Show von Taylor Swift feierte riesige Erfolge, der Megastar steht wie nur wenige für die Verbindung von politischer Haltung und klassischer Popkultur.

„Ich hatte das Gefühl, Mädchen können wieder mehr Mädchen sein“, sagt Bleicher. Was auch ihr nicht immer leicht fiel. „Früher habe ich mich cooler gegeben“, erklärt sie.

„Aber hey, ich mag Pink ‐ und das ist in Ordnung. Genauso wie es in Ordnung ist, es nicht zu mögen. Und Frau zu sein, ist schließlich unsere Superkraft, warum sollten wir das verstecken? Es sei denn, jemand möchte das nicht. Aber sich mit seinen Freundinnen hübsch machen, einen Barbie-Film gemeinsam anzuschauen, obwohl man schon 24 ist, das macht doch Spaß. Ich finde es schade, wenn Mädchen das nicht ausleben.“

Familie spricht schwäbisch

Anderen will sie daher Mut machen, sich zu öffnen, zu sich zu stehen, mit Haut und Haaren, im wahrsten Sinne. „Die Leute denken oft, als Miss ist man perfekt, das stimmt natürlich gar nicht. Ich bin nicht besonders oder habe irgendeinen Vorteil. Ich komme aus einer ganz normalen Familie. Das zu zeigen, finde ich wichtig.“

Ihre Familie lebt größtenteils in Ravensburg und am Bodensee, aber auch in Köln, wo sie aufgewachsen ist. Als „kölsches Mädche“ sieht sie sich jedoch nicht. „Nee, meine Familie spricht sowieso schwäbisch.“ Daher lässt sie im Sommer auch so gut wie nie das Rutenfest aus, „das liebe ich einfach“.

An Weihnachten, Helena ist am 25.12. in Ravensburg geboren, kommt sie wohl nach Oberschwaben, will im kommenden Jahr das Modeln wieder aufnehmen und ist im April schon eingeschrieben für ihren Master in Kunst und Englisch. Es sei denn, die Jury kürt sie zur schönsten Frau im Universum. „Dann wird das nichts.“ Dann wird ihr aber die Welt zu Füßen liegen, in wunderschönem Rosarot. Und das wäre in Ordnung so.