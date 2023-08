Wie ein Haus ohne Heizung funktioniert

Die Zukunft des Bauens ist nun schon zehn Jahre alt. Das Gebäude in Form eines Quaders nennt sich 2226, seit 2013 steht es in einem Gewerbepark im Vorarlberger Lustenau, in Nachbarschaft zu Firmen und Hotels. Ein Bürohaus mit schmalen und hohen Fenstern, symmetrisch angeordnet. In einer modernen und schlichten Optik, in einer zeitlosen Anmutung. Die braucht es auch, denn anders als vergleichbare Häuser, soll dieses Pilotprojekt noch in 100 Jahren dort genauso stehen wie heute. Und dabei gleichfalls die inneren Werte erfüllen, die Sebastian Nödl, Produktingenieur bei Baumschlager Eberle Architekten, so erklärt: „Das Gebäude benötigt keine Heizung, keine Klimaanlage, keine Lüftung.“ Die Haustechnik ist somit auf ein Minimum reduziert. Was der herrschenden Maxime im Baugewerbe entgegentritt. Und dabei zeigt, dass Wohnen und Arbeiten auch einfach funktioniert.

Nur noch wenig Raum für Gestaltung

Das wäre dringend nötig, die Baupreise schnellen in die Höhe, allein im Südwesten fehlen hunderttausende Wohnungen, Mieten lassen sich kaum noch bezahlen. Gleichzeitig ächzt die Baubranche unter immer komplexeren Standards und ausufernder Technik. Unter einem Wust aus Normen und Richtlinien, einem Hinterherhecheln an Zertifizierungssystemen, alles vorgeblich, um den Klimawandel aufzuhalten. „Für Gestaltung und Architektur bleibt nur wenig Raum“, klagt ein Vertreter vom Bund Deutscher Architekten (BDA) in einem Videovortrag und stellt die Frage: „Was ist die wahre Nachhaltigkeit?“ Auf die für immer mehr Architekten die Antwort lautet: die Grundlagen der Baukunst.

Energieeinsparung durch nicht mehr, sondern weniger Technik. Der Architekt Dietmar Eberle hatte diese Vision schon vor zehn Jahren mit dem Gebäude 2226. Der Name deshalb, weil sich die Temperatur in den Räumen stets zwischen 22 und 26 Grad bewegen soll — bei erhöhtem Komfort für den Menschen, wie Nödl erklärt. „Sie brauchen sich um nichts kümmern. Das Gebäude lebt selbst.“ Das gelingt über ein zweischaliges Mauerwerk aus Ziegeln, die innen tragend und außen dämmend wirken. „Je massiver gebaut, desto träger reagiert das Gebäude.“ Weil es dadurch langsamer Wärme abgibt und Kühle besser speichert.

Kein Heizungskeller und keine Lüftungsschächte

Wenige, aber hohe Fenster lassen im Sommer nicht viel Hitze hinein und im Winter das Licht in die hohen Räume. Sensoren zeichnen ständig CO2–Gehalt, Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf, eine intelligente Steuerung reagiert auf Veränderungen, damit das Innenklima im Gleichgewicht bleibt. Statt einer Lüftung gibt es Klappen in der Fassade, die automatisch aufgehen, wenn die Luft zu stickig oder die Temperaturen zu hoch werden. „Im Sommer zum Beispiel, wenn nachts die Innentemperatur über der Außentemperatur liegt, gehen die Klappen auf und kühlen das Gebäude wieder ab.“ Geheizt wird nur über die Abwärme der Menschen, der Geräte und der Lampen. Somit finden sich im Haus kein Heizungskeller, keine Kühlrohre und keine Lüftungsschächte. Womit die Wartungskosten entfallen. Und das soll tatsächlich funktionieren?

Messreihen und Monitoring bescheinigen dem Low–Tech–Ansatz jedenfalls ein sehr gutes Raumklima. Und auch der Ravensburger Architekt Wolfgang Selbach, Mitglied im Strategiedialog Bauen und Wohnen des Landes Baden–Württemberg, versichert: „Das ist eine pfiffige Konstruktion, sparsam und sortenrein. Das ist die Zukunft des Bauens.“ Auch wenn nicht 1:1, was bei einem Prototyp aber nicht erstaunt. Dessen Wandkonstruktion noch relativ kostspielig sei, der als Bürogebäude die Vorteile eines großen Volumens nutzt, wodurch sich die Räume je nach Sonneneinstrahlung klimatisch ausgleichen können. „Das ist beim Wohnungsbau dagegen nicht so einfach.“

Energiefressser im Haus

Die Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre fließen jedoch in neue Projekte, genauso wie die Forschungsergebnisse von Instituten und Universitäten. Auch deshalb fällt das einstige Loblied auf die Energiespar– und Passivhausbauweise inzwischen merklich leiser aus. In diesem Sinne fragt auch Wolfgang Selbach: „Brauche ich die ganzen Energiefresser in meinem Haus? Ist ein Passivhaus überhaupt sinnvoll, in dem eine Lüftungstechnik steckt, die man warten muss, eine Steuerungstechnik, die Strom verbraucht? Brauche ich das alles?“

Nach Berechnungen der Uni München fällt der Energiebedarf auf alle Fälle häufig deutlich höher aus, als vorher berechnet. Was sich allerdings nicht allein der Bauweise zuschreiben lässt. „Der Mensch als Faktor ist erheblich“, erklärt Selbach. Der Bewohner, der bisweilen das Konzept vernachlässigt, der die Fenster aufreißt und noch heißer duscht, weil er sich in einem energiesparenden Umfeld wähnt. „Ich kann alles tun, was man in so einem Haus nicht tun sollte — dann geht die Bilanz aber ganz schnell in den Keller“, sagt der Fachmann und betont: „Das soll kein Bashing gegen Passivhäuser sein, im Miets– oder Mehrfamilienhaus wird es aber schwierig.“

Mensch und Material, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, wollte auch der Architekt Florian Nagler wissen, Professor für Entwerfen und Konstruieren an der TU München. Im oberbayerischen Bad Aibling erstellte er drei nebeneinander liegende Wohnhäuser, mit identischen Maßen, aber aus unterschiedlichen Materialien: Holz, Beton und Ziegel. Inspiriert durch das Gebäude 2226 in Vorarlberg war auch hier eine robuste Bauweise maßgeblich, die ohne große Renovierungen 100 Jahre halten soll und trotzdem ästhetische Ansprüche erfüllt. Die möglichst wenig graue Energie — also das, was bei Bau, Herstellung, Transport und Entsorgung anfällt — benötigt.

Innovation durch Reduktion

„Irgendwann hatte ich einfach die Nase voll davon, wie sich das Bauen in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Die Anforderungen sind immer weiter hochgeschraubt worden“, sagte Nagler dem Deutschen Architektenblatt. „Taucht ein neues Problem auf, suchen wir nach der nächsten technischen Lösung — und reißen damit ein neues Loch.“ Für den Architekten geht es um Innovation durch Reduktion. „Ein Haus funktioniert nicht wie ein Smartphone — und es sollte eine andere Lebensdauer haben.“

Nach Messauswertung und Bewohnerinterviews hat in Bad Aibling unterm Strich das Haus aus Holz am vorteilhaftesten abgeschnitten. Bemerkenswert war auch, welche Bereiche im Sommer am wenigsten überhitzten und im Winter die wenigste Energie verbrauchten. Das Ergebnis: Am besten schnitten die Räume ab mit einer Höhe von 3,10 Meter und Maßen, wie man sie bei traditionellen Altbauwohnungen vorfindet.

Forschungshäuser aus Lehm

Die Ergebnisse verwundern kaum, denn Reduktion bedeutet hier auch Rückbesinnung. Auf die Erfahrungswerte der Menschen, die sich selbst unter widrigsten Umständen ein Heim für die Familie schufen. Und dabei bisweilen Materialien verwendeten, um deren dämmende und speichernde Eigenschaften schon die Baumeister der Antike wussten. Folgerichtig sind in Bad Aibling drei weitere Forschungshäuser geplant — diesmal aus Lehm.

„Lehmbau ist wieder im Kommen“, bestätigt Wolfgang Selbach, der den Stoff lobt, weil er kaum Energie verliert, sich gut verarbeiten lässt und oft nicht einmal Transportkosten verursacht. „In Frankreich ist eine ganze Siedlung nur aus dem Aushub entstanden.“ Auch mit anderen Materialien wird experimentiert und gebaut, so steht in der Schweiz die sogenannte Strohballensiedlung mit Häusern aus Holzmodulen, die mit gepresstem Stroh gefüllt sind. Und auch beim Beton tut sich viel, es entstehen neue Arten mit besserer Energiebilanz.

Verschiedene Bauweisen nebeneinander

Nun wird nicht jede Branche von der Weniger–ist–mehr–Bewegung begeistert sein, dazu hängen zu viele Unternehmen und Arbeitsplätze von einer entsprechenden Nachfrage ab. Entwicklungen dieser Art sind aber ohnehin langfristig und sollten den Blick auch nicht verengen, wie Selbach betont, der künftig von einem Nebeneinander verschiedener Bauweisen ausgeht. „Es wäre doktrinär zu sagen, so muss das jetzt sein, das ist auch Quatsch.“ Zweck und Bedingungen werden am Ende immer entscheiden, welcher Bautyp am besten passt. Davon abgesehen wird es beim klimafreundlichen Wohnen künftig nur zu einem Teil um Neubauten gehen, den allergrößten Anteil machen Altbauten aus. „Und da brauchen wir sowieso einen größeren Besteckkasten.“

Dass das Bauen in seiner jetzigen Form an seine Grenzen gerät, gehört inzwischen allerdings auch zum Konsens, sogar Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte schon: „Wir können offensichtlich einfacher und preiswerter bauen, ohne die Klimaschutzziele zu verfehlen.“ Und die Bundesarchitektenkammer unterstützt einen Vorstoß aus Bayern zur Einführung des Gebäudetyps E — für einfach.

Fehlender Mut der Menschen

Damit kommt endlich Bewegung in eine Vision, die schon vor zehn Jahren in Lustenau keimte, seither aber wohl hinter den Erwartungen zurückblieb. Zwar gibt es nach dem Vorbild 2226 inzwischen auch ein Wohnhaus und andere Gebäude, aber noch in überschaubarer Anzahl. Immerhin, mit der Klimadebatte nimmt das Interesse an dem Vorarlberger Ansatz wieder deutlich an Tempo auf, sagt Sebastian Nödl. „Das muss die Zukunft sein, dass wir nachhaltiger bauen, dass wir die graue Energie reduzieren“, betont der Produktingenieur. „Der Mut bei den Leuten muss steigen.“ Nur 100 Jahre sollte es vielleicht nicht dauern.