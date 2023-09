Jeder dritte junge Geflüchtete schummelt beim Alter

Baden–Württemberg hat rund 830 junge Flüchtlinge mehr aufgenommen als es im Bundesvergleich aufnehmen müsste. Daher werden nun Ankommende etwa nach Bayern und Rheinland–Pfalz verlegt. Vor welchen Problemen Jugendämter dennoch stehen und was das für die Integration bedeutet.

Wie hat sich die Zahl der jungen Flüchtlinge in Baden–Württemberg entwickelt?

Die meisten unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Uma) kamen 2017/2018 ins Land. Damals betreuten die Jugendämter rund 9000 von ihnen. Am wenigsten reisten 2020 ein, nämlich knapp 700. Im vergangenen Jahr zählte der Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) insgesamt 3175 Neuzugänge. Ihre Zahl im laufenden Jahr lag Ende August bereits bei 2866. Die Kosten für Aufnahme und Betreuung für das Land beliefen sich im Jahr 2022 laut Sozialministerium auf 46,15 Millionen Euro. Derzeit trage das Land alle Kosten in Höhe von rund 100 Millionen Euro jährlich, teilte ein Sprecher mit.

Wie werden die Flüchtlinge bundesweit verteilt?

Nach dem „Königssteiner Schlüssel“. Diese Formel entstand ursprünglich, um zu klären, wie viel Geld jedes Bundesland zu gemeinsamen Projekten mit dem Bund dazuzahlen muss. Sie orientiert sich an den jährlichen Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl. Mittlerweile wird der Schlüssel auch für andere Verteilungsfragen genutzt. Baden–Württemberg müsste demnach 13,04 Prozent alle ankommenden Uma aufnehmen. Aktuell hat es diese Quote übererfüllt. Der Südwest hat demnach rund 830 junge Menschen mehr aufgenommen als er müsste.

Bayern und Rheinland–Pfalz dagegen liegen unter der geforderten Quote. Deswegen hat das Sozialministerium nun die Behörden angewiesen, ab sofort die bundesweite Verteilung von Uma einzuleiten. Das entsprechende Schreiben liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

Was bedeutet die steigende Zahl für die Städte und Kreise?

Ihnen obliegen Unterbringung und Betreuung. Kinder und Jugendliche stehen unter besonderem rechtlichen Schutz. Deswegen sollen die Jugendlichen nicht in den üblichen Sammelunterkünften untergebracht werden, sondern in Pflegeheimen, betreuten Wohngruppen oder bei Pflegefamilien. Wegen der hohen Zugangszahlen müssen landesweit immer häufiger Notunterkünfte herhalten. Um die Unterbringung zu vereinfachen, wurden bereits zu Jahresbeginn Standards abgesenkt. So sind nachts keine pädagogischen Fachkräfte mehr für die Betreuung vorgeschrieben, es reicht Sicherheitspersonal.

„Die Kinder– und Jugendhilfe ist insbesondere aufgrund des eklatanten Fachkräftemangels und schwierigen Rahmenbedingungen wie etwa dem Wohnraummangel massiv belastet und an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt“, erklärt der Geschäftsführer des Landkreistages Alexis von Komorowski. „Immer häufiger können Aufgaben und Auftrag der Kinder– und Jugendhilfe nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden.“

Wie wird das Alter der Ankommenden überprüft?

Seit 2019 gilt folgendes Verfahren: Die Behörde, die den ersten Kontakt mit dem Kind oder Jugendlichen hat, nimmt seine Personalien auf. Oft sind dies Bundes– oder Landespolizei. Wenn vorhanden, werden ihre Papiere kontrolliert. Ausländerämter behandeln die jungen Menschen erkennungsdienstlich - es werden unter anderem Fingerabdrücke genommen.

Zwei Mitarbeiter der Jugendämter begutachten, ob die Altersangaben der Jugendlichen plausibel sind. Haben sie Zweifel, veranlassen sie eine ärztliche Untersuchung an der Uniklinik Heidelberg. Kann ein Arzt das Alter nicht feststellen, kann er die Handwurzelknochen röntgen. Besteht weiter Unklarheit, wird ein MRT oder CT des Schlüsselbeins oder Brustbeingelenks gemacht. Laut Sozialministerium kommen Behörden oder Ärzte bei rund jedem dritten jungen Menschen zu dem Schluss, dass er mindestens 18 Jahre alt ist.

Was unternimmt die Landesregierung?

Zum einen hat sie die bundesweite Verteilung initiiert. Das hatten die Kommunen bereits gefordert. Zum anderen ist sie dabei, einen Fünf–Punkte–Plan umzusetzen, der Anfang des Jahres vereinbart wurde. Dazu gehört, dass die Altersfeststellung vereinfacht wird. Ab 2024 sollen auch eine Klinik in Freiburg und in Ulm sowie das Klinikum Stuttgart solche Untersuchungen machen. Damit verkürzen sich Warte– und Fahrtzeiten für die Betreuer, die Verfahren werden beschleunigt. Außerdem wird geprüft, ob einzelne Jugendämtern zu „Uma–Kompetenzzentren“ werden können. Diese würden sich schwerpunktmäßig um die Verfahren kümmern, um andere Ämter zu entlasten.

Was wünschen sich Städte und Kreise von der Politik?

Sie begrüßen die nun verkündeten Schritte. Allerdings müsse sich mehr tun. So sagt Benjamin Lachat vom Städtetag: „Die Überlastung der gesamten Kinder– und Jugendhilfe hat nicht nur mit der steigenden Zahl von Geflüchteten zu tun. Wir sprechen hier über ein gesamtgesellschaftliches Problem und ob wir Kindern und Jugendlichen noch gerecht werden können.“ Hierfür brauche es mehr Unterstützung vom Land.

Das System ist über seine Grenzen belastet. Alexis von Komorowski

Von Komorowski vom Landkreistag sieht die Verantwortung auch beim Bund. Man müsse kritisch hinterfragen, welche Aufgaben Städte und Gemeinden aktuell hätten. Das seien klar zu viele. „Das System ist über seine Grenzen belastet. Nötig wäre zudem die Eindämmung der illegalen Zuwanderung aus den Nachbarländern, insbesondere aus der Schweiz“.