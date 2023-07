Ende Januar im baden–württembergischen Bad Mergentheim (Main–Tauber–Kreis). Ein 14 Jahre alter Jugendlicher stößt eine Rentnerin vom Fahrrad. Im Krankenhaus erliegt die 78–Jahre alte Frau ihren schweren Kopfverletzungen. Das Motiv: Es gibt keines, die Polizei geht von einem „grundlosen Angriff“ aus.

Mitte März im bayerischen Lichtenfels, eine Blumenverkäuferin wird tot in ihrem Laden aufgefunden. Zwei Wochen später verhaftet die Polizei einen Tatverdächtigen, er ist erst 17 Jahre alt.

Forderung: Härtere Strafen für junge Täter

Und als im siegerländischen Freudenberg eine Zwölfjährige brutal durch die Hand zweier Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren stirbt, steht die Öffentlichkeit unter Schock, verbunden mit Forderungen nach härteren Strafen für Jugendliche und einer Herabsetzung der Strafmündigkeit. Aber würde eine solche Verschärfung auch die erhoffte Wirkung zeigen?

Schon damals warnen Stimmen vor übereilten Schritten, das Bundesinnenministerium spricht von einem „besonderen Einzellfall“. Tatsächlich sind Tötungsdelikte unter Kindern extrem selten.

Auch bei anderen Straftaten und Statistiken lohne ein genauer Blick, betonen Experten, wie auch an diesem Tag im Haus des Jugendrechts im Ulm, das Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendarbeit unter einem Dach bündelt. Die Einrichtung soll Strafverfahren und bessere Absprachen ermöglichen, sie soll bestenfalls zu einer erfolgreichen Prävention führen.

In Ulm fallen vor allem Ladendiebstähle auf

Verantwortlich in Ulm sind Kriminalhauptkommissar Michael Koch, Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger sowie Jugendhelferin Meike Kesenheimer–Wenzel von der Stadt Ulm. Die Tür an Tür arbeiten und einmal die Woche zu Fallbesprechungen zusammenkommen. Extremtaten kommen dabei allerdings selten auf den Tisch. „Häufig geht es um Delikte wie Ladendiebstahl in der Ulmer Fußgängerzone“, erklärt Kripomann Koch.

Ist der Täter schon früher aufgefallen, nimmt sich ihm derselbe Sachbearbeiter an, das gilt jeweils für Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe. „Wir kennen unsere Kundschaft, wir kennen die Geschwister, wissen, was der Vater von Beruf ist. Dadurch können wir zielgerichteter reagieren“, erklärt Staatsanwalt Bischofberger.

370 junge Intensivtäter in Baden–Württemberg

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, sei die Gruppe der Wiederholungstäter allerdings überschaubar, derzeit zählt Baden–Württemberg 370 sogenannte Intensivtäter unter 21 Jahren. „Aus entwicklungspsychologischer Sicht, ist es normal, dass junge Menschen in der Pubertät unter Umständen mit dem Gesetz in Konflikt geraten“, erklärt Sozialpädagogin Kesenheimer–Wenzel.

„Weil sie Grenzen austesten, weil sie sehen wollen: ,Wo stehe ich, was will ich und was will ich nicht’. Das kann zur Straffälligkeit führen, ist meist aber nur eine Phase, die wieder endet.“

Das Haus des Jugendrechts möchte mit Augenmaß auf diese Entwicklungsschritte reagieren, damit statt Abwehrhaltung ein Lerneffekt einsetzt. „Im Jugendstrafrecht ist es wichtig, dass wir erzieherisch eingreifen und nicht bestrafen“, sagt Bischofberger.

„Im Haus des Jugendrechts können wir diesen Gedanken eng vernetzt leben. Wir haben es hier leichter, uns auszutauschen und zielgerichtet vorzugehen.“

Unbeeindruckt von Blaulicht und Strafanzeige

Ein junger Ladendieb zeigt sich meist schon betroffen, wenn er ertappt wird und die Polizei ihn zu Hause bei den Eltern abliefert. „In der Regel braucht es nicht mehr, seinen Nervenkitzel hat er gehabt“, sagt der Staatsanwalt. Natürlich gibt es auch andere Taten und andere Täter. Die sich unbeeindruckt zeigen von Blaulicht und Strafanzeige.

Bei denen dann erzieherische Mittel greifen sollen, angefangen von kleinen Maßnahmen wie einem Entschuldigungsschreiben über Geldauflagen oder Sozialstunden bis zu einem Täter–Opferausgleich.

Was, wenn es an Einsicht fehlt?

Um das richtige Instrument auszuloten, werden die Jugendlichen mit ihren Eltern vorgeladen, sitzen im Haus des Jugendrechts mit Kripo, Staatsanwalt und Stadt an einem Tisch. „Wir wollen Augenhöhe erreichen“, erklärt Kesenheimer–Wenzel. „denn man muss ihnen den Rahmen geben, in dem sie Mitsprache und Verantwortung übernehmen können.“

Und wenn das auch nicht hilft? Wenn es an Einsicht fehlt? Oder die Straftat eine Grenze überschreitet, die Mitsprache und Verantwortung schon fast unmöglich machen?

„Arrest oder Freiheitsentzug haben bei Jugendlichen massive negative Auswirkungen“

„Wenn es nicht mehr ohne Zwangsmaßnahmen geht, brauchen wir das Gericht“, sagt Staatsanwalt Bischofberger. „Wir versuchen aber erst Mal, unseren Part hinzubekommen.“

„Arrest oder Freiheitsentzug haben bei Jugendlichen massive negative Auswirkungen“, pflichtet Kesenheimer–Wenzel bei. Wo das Erwachsenenrecht nur Geldstrafe oder Haft kennt, eröffnet das Jugendrecht deshalb andere Chancen. „Wir müssen die Grundbedürfnisse der jungen Leute befriedigen und Anerkennung ermöglichen.“

Herausfinden, wo möglicherweise berufliche Perspektiven liegen, wo die Vorstellungen von Freundeskreis oder Familie. Wo die Idee für eine eigene Zukunft. „Das erreiche ich nicht, wenn ich jemanden wegsperre.“

Zahl der Jugendstrafsachen hat sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert

Debatten um die richtige Reaktion auf Straftaten wurden zuletzt verstärkt geführt, weil die Jugendkriminalität in Baden–Württemberg 2022 gestiegen ist. So listet zum ersten Mal seit 2017 die Statistik des baden–württembergischen Innenministeriums wieder mehr Tatverdächtige unter 21 Jahren auf, das gilt auch für Rohheitsdelikte und gefährliche Körperverletzung.

Die neue Richtervereinigung betont allerdings, dass die Zahl der Jugendstrafverfahren insgesamt rückläufig sei, innerhalb von 15 Jahren hätten sie sich sogar halbiert. Auch Oberstaatsanwalt Bischofberger rät zu einem differenzierten Blick. „Hat die Anzahl an Straftaten tatsächlich zugenommen oder ist einfach die Aufklärungsquote höher?“

Wer früher zum Beispiel früher Gewaltdarstellungen, Kinderpornos oder Volksverhetzendes auf dem Handy geteilt habe, dem sei oft nicht klar gewesen, dass er damit eine Straftat begehe. „Da ist die Aufklärungsquote inzwischen deutlich höher.“ Was sich in den Zahlen widerspiegelt.

Zunehmende Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte

Nicht wegdiskutieren lässt sich aber die zunehmende Gewalt, auch gegen Rettungskräfte. „Die Grenzen haben sich ausgeweitet, der Respekt vor der Polizei nimmt ab“, bestätigt Koch, Werteverfall und Mängel in der Erziehung hinterließen Spuren. „Ist man früher mit dem Streifenwagen vorgefahren, haben die Jugendlichen schnell ihre Kippe weggeworfen. Das ist vorbei, 13– oder 14–Jährige kümmert es nicht, ob die Polizei kommt.“

Schwierig und distanziert gestaltet sich für die Beamten auch das Verhältnis zu Menschen aus anderen Herkunftsländern. „Diese Leute bringen ihre Erfahrungswerte aus den Heimatländern mit“, sagt Koch. „Man vertraut der Polizei nicht, sieht sie eher als Gegner.“

Ungewöhnlich findet der Kripobeamte die Verhaltensmuster aber nicht, das sei schon früher so gewesen. „Während des Jugoslawienkrieges kamen Albaner, Serben, haben ihre Konflikte mit Messern ausgefochten. Das hat sich längst normalisiert.“

Absenken der Strafmündigkeit könnte helfen

Dass derzeit vor allem Asylbewerber bei bestimmten Straftaten wie Straßenkriminalität und Körperverletzung im Fokus stehen, hält er daher nicht für einen Dauerzustand. „Sie müssen sich bei uns einleben, an unsere Gesetze und an unsere Werte gewöhnen. Das braucht Zeit.“

Was laut Kesenheimer–Wenzel nur über eine positive Lebenswelt gelingen kann. „Aber sicher nicht über negative Erfahrungen wie Anfeindungen — denn so etwas prägt natürlich.“ Und tut besonders jungen Menschen weh.

Das Haus des Jugendrechts will, unabhängig von der Herkunft, für jeden einzelnen Straffälligen einen eigenen und maßgeschneiderten Weg aufzeigen. Und zwar möglichst früh, wozu auch ein Absenken der Strafmündigkeit beitragen könnte, wie Bischofberger sagt.

„Natürlich weiß der Zwölf– oder 13–Jährige, dass er nicht klauen darf. Das birgt die Gefahr, dass sich da schon ein Fehlverhalten einschleift, wir aber erst mit 14 das Jugendstrafrecht anwenden können. Dann kann es schwierig sein, das strafbare Verhalten wieder abzutrainieren. Eine frühere Reaktionsmöglichkeit wäre unter Umständen sinnvoll. „

Personalmangel und Finanznot auch bei Gerichten

So oder so sollen die Erziehungsmaßnahmen kreativ und mit Kooperationspartnern gestaltet werden, mit Kontakten zu Handwerkskammer, Vereinen und Jobcentern, mit Berufs– und Rechtsberatung, die kostenlos angeboten werden. „Wir versuchen, unsere Hilfestellungen auf ein höheres Level zu heben.“ Dafür braucht es allerdings auch Ressourcen.

Kaum ein Bereich, der nicht unter Personalmangel und Finanznot ächzt, die Gerichte sind völlig überlastet, Verfahren ziehen sich in die Länge, es kann Monate dauern, bis Straftäter eine Reaktion auf ihr Fehlverhalten spüren. Kaum besser sieht es bei der Jugendhilfe aus und schon gar nicht bei der Polizei, die vor einer Pensionswelle steht.

Trotzdem sollen landesweit mehr Häuser des Jugendrechts entstehen, darunter in Ravensburg und Tübingen, schon die bestehenden sieben müssen sich allerdings beschränken. „Wir verfügen nicht über ein eigenes Budget“, kritisiert Bischofberger, der betont: „Wenn es politisch gewollt ist, dass das Haus des Jugendrechts schlagkräftig ist, dann muss man es auch mit Personal und Finanzen ausstatten.“

Was der Jugend möglicherweise mehr bringt, als Empörung und Betroffenheit, und der Ruf nach härteren Strafen und strengeren Gesetzen.