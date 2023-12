Wie Bethlehem Weihnachten feiert: In Baden-Württemberg

Kommunen

Wie Bethlehem Weihnachten feiert: In Baden-Württemberg

Pfullendorf / Lesedauer: 2 min

Das Ortschild von Bethlehem bei Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen. (Foto: Thomas Warnack/dpa )

Bethlehem ist näher, als man denkt - und kleiner. Nur acht Menschen wohnen in dem Weiler in Baden-Württemberg. An Weihnachten verdoppelt sich die Anzahl der Leute dort beinahe.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 17:00 Von: Deutsche Presse-Agentur