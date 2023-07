Das Ziel ist klar: Bayern will das Trinkwasserreservoir Bodensee anzapfen. Davon könnte auch Baden–Württemberg profitieren, erklärt Michael Beck, Vorsitzender des Zweckverbands Bodensee–Wasserversorgung (BWV).

In Briefen an Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegen, fordert der Tuttlinger Oberbürgermeister die beiden Ministerpräsidenten auf, bei dem Thema besser und schneller zusammenzuarbeiten — und macht ein Angebot.

Anhaltende Trockenheit und Hitze setzen Wasserversorger in den vergangenen Jahren zunehmend unter Druck. In seinem Brief an Söder erklärt BWV–Verbandspräsident Beck: „In Zeiten des immer deutlicher werdenden Klimawandels und eines daraus resultierenden Wassermangels müssen wir auch bei der Wasserversorgung neue Wege gehen.“

Schon heute ist der Wunsch nach Bodenseewasser allein in Baden–Württemberg größer als die Menge, die zur Verfügung steht. Die geförderte Menge zu erhöhen, geht aber nicht so einfach.

Vereinbarung mit Schweiz und Österreich nötig

Die BWV versorgt rund vier Millionen Menschen landesweit in rund 320 Städten und Gemeinden mit Trinkwasser. Da ihre Entnahme auf maximal 670.000 Kubikmeter Wasser pro Tag gedeckelt ist und alle Bezugsrechte vergeben sind, hat die BWV nach eigenen Angaben in den vergangenen sechs Jahren 60 Anfragen nach mehr Wasser oder neuer Mitgliedschaft abgelehnt. Um die Kapazität erhöhen zu dürfen, bräuchte es eine neue Vereinbarung Deutschlands mit den anderen Bodensee–Anrainern Österreich und Schweiz.

„Wenn wir mehr Wasser aus dem Bodensee entnehmen wollten, müssen wir Vorlaufzeiten von zehn Jahren einkalkulieren. Das Wasserrecht am Bodensee ist kompliziert und aufwändig — schließlich müssen drei Anrainerstaaten in einem internationalen Verfahren einbezogen werden“, erklärt Beck. Aktuell arbeite die BWV daran, die Bezugsrechte etwas flexibler zu gestalten. „So könnten wir etwas Luft gewinnen, um auf die Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels reagieren zu können“, so Beck.

Seit vergangenem Jahr ist klar, dass auch Bayern Wasser aus dem Bodensee nutzen will. Diese Idee haben der dortige Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) und Regierungschef Söder nach einem runden Tisch Wasserversorgung Ende Juni wiederholt. Auch im Freistaat gibt es von Trockenheit besonders betroffene Regionen — etwa Franken.

Als „zweites Standbein“, falls lokale Quellen als Wasserlieferanten ausfallen, schwebt Glauber eine „Wasserspange“ aus Fernleitungen vor. Diese soll sich vom Bodensee über Franken, die Oberpfalz und Niederbayern bis zur Donau bei Regensburg erstrecken. „Der Bodensee ist auch bayerisch“, betonte Söder in diesem Zusammenhang. „Das ist nicht nur Baden–Württemberg, deshalb ist das auch unser Gewässer.“ Für Bayern gilt aber dasselbe wie für Baden–Württemberg: Der Freistaat braucht dafür eine internationale Vereinbarung.

Gespräche zwischen den Ministerien

Dennoch überlegt Glauber bereits jetzt öffentlich, wie eine Förderung laufen könnte. „Die Baden–Württemberger haben Infrastruktur schon aufgebaut“, sagte er Ende Juni. „Die Frage ist, ob da Bayern ein Parallelsystem aufbauen muss, oder man nicht die baden–württembergische Infrastruktur nutzen kann gegen Entgelt.“ Gespräche zwischen den beiden Umweltministerien habe es schon gegeben, erklärt ein Sprecher von Südwest–Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

„Allerdings liegt von bayerischer Seite noch kein konkretes Anliegen beziehungsweise Planungen vor, lediglich erste Grundüberlegungen.“ Bayern solle einen Klimacheck machen nach dem Vorbild des Masterplans Wasserversorgung, mit dem Walker Baden–Württemberg fit für den Klimawandel machen will. „Auf Basis eines solchen Klimacheck der Wasserversorgung in 2050 würden sich die Überlegungen konkretisieren und das Potenzial für mögliche Gemeinschaftsprojekte eruieren lassen“, so Walkers Sprecher.

Bayrische Fernleitung als Chance?

BWV–Verbandschef Beck fordert derweil mehr Tempo. „Die Themen müssen wir dringend angehen“, sagt er. „Trockenheit ist ja nicht nur in Franken ein Problem. Auch in unserem Versorgungsgebiet gibt es Städte wie Heilbronn, die dringend mehr Wasser benötigen.“

Auch die Landeswasserversorgung (LW), die drei Millionen Menschen im Südwesten mit Wasser versorgt — unter anderem in Ellwangen und Aalen — sieht in einer bayerischen Fernleitung eine Chance. LW–Sprecher Bernhard Röhrle liebäugelt mit einer Stichleitung, die das eigene Leitungsnetz mit der Fernleitung verbinden könnte. Damit könnte das LW–Netz stabilisiert werden, hat er jüngst erklärt.

20 Jahre bis zum „blauen Gold“?

In seinem Brief an Kretschmann betont Beck, dass die BWV aktuell zwei Milliarden Euro in die Verbesserung des Leitungsnetzes sowie der Förderanlage in Sipplingen bei Überlingen investiere. „Da die BWV vor allem im nördlichen Teil des bisherigen Versorgungsgebietes investieren muss, könnte ich mir sehr gute Synergien vorstellen, wenn man dabei etwas größer denkt und künftig auch Teile Bayerns von der BWV versorgt werden“, schreibt Beck und mahnt: „Das setzt freilich voraus, dass die beiden Länder frühzeitig ihre Planungen aufeinander abstimmen.“ Er sehe „große Potenziale für eine engere Kooperation“, so Beck.

Die Aussicht auf bayerische Investitionen mögen Beck motiviert haben, die Briefe zu schreiben. Seinen Fokus richtet er aber auf die langwierigen Verfahren — gerade bei der Frage einer höheren Wasserentnahme aus dem Bodensee.

Bayern scheint da geduldiger. Im Bayerischen Rundfunk hat Glauber jüngst von 20 Jahren gesprochen, bis „das blaue Gold“, wie er Wasser nennt, durch eine Fernleitung vom Bodensee Richtung Franken — und vielleicht auch nach Ostwürttemberg — fließt.