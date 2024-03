Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte für Sonntag in Baden-Württemberg und Bayern ungemütliche Temperaturen mit Regen und teils auch Schnee, nachts dann auch mit glatten Straßen.

Wie auch die Wetterwarte Süd in einer aktuellen Wetterwarnung meldet, sinkt die Schneefallgrenze am Sonntag zunächst auf einen Bereich zwischen 500 und 700 Meter. Somit kann es auch in den tieferen Lagen an den Alpen schneien, vor allem im Allgäu.

Im Lauf des Tages steigt die Schneefallgrenze aber deutlich an. In höheren Lagen besteht laut Wetterwarte aber weiter "örtliche Glättegefahr durch etwas Schnee, Schneematsch, oder überfrorene Nässe".

Gefahr von Glätte - sehr windig

Zudem bleib es stark windig bis stürmisch. "Besonders in erhöhten und freien Lagen sind Windspitzen von 50 bis über 70 km/h wahrscheinlich", so die Wetterwarte Süd.

Heikel wird es in der Nacht auf Montag mit Blick auf Straßenglätte. Wer bereits Sommerreifen aufgezogen hat, sollte besonders aufpassen: Es besteht örtlich die Gefahr von Glätte durch überfrierende Nässe, in höheren Lagen auch Schnee.

Am Montag soll es im Südwesten anfangs noch Schauer geben, so der DWD. Im Tagesverlauf wird es aber immer trockener. Die Sonne setzt sich dann immer weiter durch. Die Temperaturen reichen von 8 Grad im Bergland bis 14 Grad in Südbaden. Allerdings bleibt es weiter sehr windig, in Berglagen muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Fön an den Alpen für Dienstag erwartet

Für den Dienstag kündigt sich in der Region Fön-Wind an, der im Lauf des Tages Nebelfelder vertreibt und die Temperaturen tagsüber deutlich anhebt - bis zu frühlingshafte 18 Grad sind dann wieder möglich.

Mittwoch und Donnerstag zeigen sich dann wieder wechselhafter, es wird wieder kühler und auch mit Regen ist zu rechnen. Für Ostern zeichnen sich Stand jetzt (Sonntag) zwar milde Temperaturen ab, eine konkrete Wetterprognose ist aber erst in der kommenden Woche möglich.