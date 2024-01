Am heutigen Mittwoch sowie in der Nacht zum Donnerstag ist in ganz Baden-Württemberg mit stürmischen Böen bis hin Sturmböen um 70 km/h zu rechnen, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

In hohen Lagen wie den Kammlagen der Mittelgebirge und Alpen können sich schwere Sturmböen bis 95 km/h ausbilden, auf den Schwarzwaldgipfeln und Alpengipfeln gar orkanartige Böen und Orkanböen bis 130 km/h.

DWD-Wetterwarnung Mittwoch 3. Januar 2024 (Foto: Deutscher Wetterdienst )

Auch die Wetterwarte Süd hat eine Windwarnung herausgegeben und betont, ist bei diesem starkwindigen Wetter besonders in Wäldern und in Nähe von Bäumen erhöhte Vorsicht geboten. Es besteht nicht nur die Gefahr von herabfallenden Ästen. Aufgrund des aufgeweichten Bodens können auch Bäume umstürzen.

Dauerregen mit erheblichen Niederschlagsmengen

Dazu kommt ergiebiger Dauerregen auch in der Region. So ist bis Donnerstagvormittag innerhalb von 50 Stunden vom Odenwald bis zur Ostalb mit Niederschlagsmengen bis 60 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, im Schwarzwald bis 80 Liter pro Quadratmeter - dort in Staulagen können es sogar bis 120 Liter pro Quadratmeter werden.