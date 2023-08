Unwetter

Wetterdienst warnt weiter vor Gewitter und Starkregen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Eine Wippe auf einem Spielplatz steht im Wasser. (Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild )

Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Starkregen und schweren Gewittern in Baden–Württemberg. Vor allem im Bergland könnten in der Nacht zum Freitag innerhalb von drei Stunden bis zu 80 Liter auf den Quadratmeter fallen, hieß es in Mitteilungen am Donnerstag.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 15:56 Von: Deutsche Presse-Agentur