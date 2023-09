Wetterdienst warnt vor Gewittern und Starkregen im Südwesten

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für das südliche Baden–Württemberg herausgegeben. Im Süden der Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen kann es bis zum Mittwochabend zu schweren Gewittern kommen; örtlich mit Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter und Sturmböen bis 90 Stundenkilometer. Das teilte der DWD am Mittwochnachmittag mit.

Am Donnerstag soll es laut DWD im Norden des Landes freundlich und überwiegend trocken bleiben. Im Süden ist es dichter bewölkt, zeitweise sind auch Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen werden ähnlich sein wie am Mittwoch: 18 Grad im südlichen Bergland und 25 Grad am Rhein. Richtung Wochenende bleibt es den Angaben zufolge überwiegend trocken bei steigenden Temperaturwerten.