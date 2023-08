Freizeit

Werbung für besondere Wanderwege — Erreichbarkeit mit ÖPNV

Murrhardt / Lesedauer: 1 min

Ein Mann spaziert mit einem Hund bei Sonnenaufgang über einen Feldweg. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Das Verkehrsministerium zeichnet künftig Wanderwege aus, die besonders gut ohne Auto erreichbar sind. Sie seien so angelegt, dass Start– und Endpunkt gut mit Bus und Bahn zu erreichen seien, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Murrhardt (Rems–Murr–Kreis) mit.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 11:38 Von: Deutsche Presse-Agentur