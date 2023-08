Das Kultusministerium von Baden-Württemberg hat sich mit einer hemdsärmeligen Werbekampagne offenbar mächtig in die Nesseln gesetzt.

Auf Instagram hagelt es Kommentar wie etwa...

"Ist das ätzend!"

"Wie furchtbar, Wertschätzung gleich null!"

"Katastrophe! Wer kommt auf so etwas?"

"Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Da kommt man tagtäglich gegen Vorurteile an - und dann kommt sowas von der Landesregierung."

Nur ein kleiner Auszug, sowie die zitierfähigen Kommentare unter dem Posting einer Instagram-Userin, die sich "halloferien" nennt. Sie wendet sich direkt an das baden-württembergische Kultusministerium mit den Worten:

"Liebes Kultusministerium, als Grundschullehrerin habe ich zahlreiche Ideen, wie in den Lehrberuf und das Bildungssystem investiert werden könnte, um den Beruf wieder attraktiver zu gestalten und das Image etwas aufzupolieren. Eure Marketing-Kampagne gehört da definitiv nicht dazu."

Aber was war passiert?

Die Kritik bezieht sich auf ein Werbeplakat am Stuttgarter Flughafen, mit dem das Kultusministerium offenbar dem Lehrermangel entgegenwirken will.

Dort heißt es etwa:

HURRAAA! Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Mach was Dir Spaß macht und werde Lehrer*in. Werbe-Plakat Flughafen Stuttgart

Man kann die Aussage der Werbebotschaft also durchaus auf den Nenner bringen: Wer keine Lust hat zu arbeiten, solle einfach Lehrer in Baden-Württemberg werden.

Auszug aus der Pressemitteilung des Landesverbands der Realschullehrer. (Foto: Pressemitteilung Verband der Realschullehrer. )

Mangelnde Wertschätzung von Lehrerinnen und Lehrern

So sieht es auch die Instagram-Userin "halloferien", die der Landesregierung vorwirft, sie würde mit dieser Aktion "das Ansehen von Lehrkräften in der Gesellschaft weiter negativ" beeinflussen und "die vorhandenen Lehrkräfte obendrein verspotten".

Das sei ein klarer Fall von mangelnder Wertschätzung. Ihr Rat an das Kultusministerium:

Geht doch mit Lehrkräften in den Dialog, statt mit einer Marketingagentur! Instagram-Userin

Mit ihrer Empörung ist die Grundschullehrerin auf Instagram nicht allein. Am Dienstagnachmittag reagierte dann auch der Realschulverband Baden-Württemberg in einer Stellungnahme.

Karin Broszat, die Landesvorsitzende des Verbandes, findet darin klare Worte:

„Deutlicher und niveauloser kann man die Geringschätzung des Lehrerberufs in Baden-Württemberg nicht ausdrücken. Die Verantwortlichen sollten sich in Grund und Boden schämen." Karin Broszat, Landesvorsitzende Realschulverband Baden-Württemberg

Es brauche mehr denn je kluge Köpfe und gut ausgebildete Pädagogen an den Schulen im Südwesten, so Broszat weiter. Mit dem Werbeplakat werde aber suggeriert, "dass es Lehrkräften nur um die Ferien geht! Vielen Dank für diese Unterstellung, die unseren Berufsstand in ein unglaubliches Licht rückt!"

Wütende Verbandssprecherin mit kernigen Worten

Die Verbandsvorsitzende stellt mit einer gehörigen Portion Wut fest: "Man wusste vor dieser Kampagne nicht, wie viel Blödheit auf ein einziges Plakat passt!"

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) dürfte dieser Sturm der Empörung möglicherweise überraschen. Schließlich hatte sie sich erst vergangene Woche vor Journalisten stolz über die Werbekampagne geäußert und verraten: "Wir haben großes Lob aus Bayern bekommen von offizieller Stelle, dass wir eine richtig coole, erfolgreiche und tolle Kampagne aufgestellt haben."

Es bleibt abzuwarten, ob sich hinter dem Lob nicht doch eher eine schadenfreudige Hoffnung versteckt. Jene nämlich, dass sich junge Menschen nun eher für eine Lehramtsausbildung im Freistaat, statt in Baden-Württemberg entscheiden könnten.