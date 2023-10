Baden-Württemberg schmückt sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit der „Politik des Gehörtwerdens“. Die Prämisse: Bürgerinnen und Bürger im Südwesten sollen einbezogen werden und die Politik durch direktdemokratische Verfahren aktiv mitgestalten können. Doch wie der Volksantrag der Elterninitiative „G9 jetzt!“ zeigt, ähnelt die direkte Demokratie einem Hürdenlauf.

Nach Angaben des Landtages laufen derzeit im Südwesten drei Volksanträge. „Gute Schule jetzt!“ setzt sich für die Doppelbesetzung mit Lehrkräften in Grundschulklassen ein. „Ländle leben lassen ‐ Flächenfraß stoppen“ möchte eine Obergrenze des Flächenverbrauchs im Land erreichen. Und die Elterninitiative „G9 jetzt“ rund um die Initiatorinnen Corinna Fellner und Anja Plesch-Krubner fordert die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium.

Sie wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt G9 „als Normalform“ an den Gymnasien im Südwesten einzuführen, aber auch G8 für jene zu ermöglichen, die dies wollen. Nach der Jahrtausendwende hatten viele Bundesländer den Weg zum Abitur von neun auf acht Jahre verkürzt. Inzwischen wurde dieser Schritt in nahezu allen westdeutschen Flächenländern wieder rückgängig gemacht. Einzig die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg hält weiter an G8 fest.

Volksantrag nimmt Landtag in die Pflicht

Mit dem Volksantrag kann die Elterninitiative den Landtag jedoch dazu verpflichten, sich mit ihrem Gesetzesentwurf zu befassen. Voraussetzung dafür ist, dass binnen eines Jahres 0,5 Prozent der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg das Vorhaben mit ihrer Unterschrift unterstützen. In Zahlen sind das Unterschriften von 38.356 Menschen, die im Original und beglaubigt auf einem Formblatt vorliegen müssen.

Seit der Einführung des Verfahrens 2015 war bisher ein einziger Volksantrag in Baden-Württemberg erfolgreich. 2020 hatten Bauernverbände Unterschriften für ein Zehn-Punkte-Papier gesammelt zu Landwirtschaft und Artenschutz. Es erreichte die erforderlichen Signaturen, der Landtag debattierte darüber. Die Vorschläge flossen gemeinsam mit Punkten aus dem gestoppten Volksbegehren „rettet die Bienen!“ in mehrere Gesetze ein.

Stolpersteine schon in der Vorbereitung

G9-Initiatorin Fellner aus Amtzell (Kreis Ravensburg) sagt: „Die erste Hürde beim Volksantrag ist schon die Erstellung des Formblattes.“ Es gebe strenge Vorgaben zur Formatierung, aber keine brauchbare Vorlage. Seit dem Start der Sammelaktion sind es vor allem die sogenannten Bestätigungen der Wahlberechtigung, die Fellner umtreiben. Damit eine Unterschrift gültig ist, muss ein Amt dies mit Stempel und Siegel bestätigen. Kümmern sich die Unterzeichner nicht selbst darum, erledigen die Initiatorinnen und ihre landesweit verstreuten Sammelhelfer den Gang ins Wahlbüro oder den Versand dorthin. Die Öffnungszeiten der Behörden, lange Bearbeitungszeiten und fehlende Fristen für die Ämter würden diese Aufgaben allerdings erschweren.

Außerdem seien die Mitarbeiter in Rathäusern teils nicht ausreichend über die Bestätigungen der Wahlberechtigung informiert und würden die Formblätter zurückweisen oder falsch ausfüllen. „Wir haben mittlerweile einen ganzen Karton voller Formblätter mit zu vielen angekreuzten Kästchen oder am besten noch mit ,Tipp Ex’ drauf“, berichtet Fellner.

Entlastung durch Online-Signaturen

Wie das Staatsministerium auf Nachfrage der „Schwäbische Zeitung“ mitteilt, seien die Beschwerden der G9-Initiative bis zur Staatssekretärin und der Regierungsfraktion vorgedrungen und würden besprochen. „Die Frage ist, ob man künftig auch elektronische Signaturen zulässt“, sagt die Sprecherin. Kritiker fürchten, dann würde es sehr viele direktdemokratische Verfahren geben. Doch die Neuregelung könne zur Entbürokratisierung beitragen, sagt auch das Staatsministerium.. Das helfe auch den Rathäusern. Fellner sagt: „Online hätten wir die nötigen Unterschriften in einem halben Jahr gesammelt.“ Aktuell fehlen der G9-Initiative noch etwa 12.000 Unterzeichner.

Sollten zum Stichtag am 13. November die nötigen Unterschriften in Stuttgart vorliegen, muss sich der Landtag mit dem Gesetz befassen. Lehnt er den Volksantrag ab, wäre ein Volksbegehren möglich, um das Gesetz erneut im Landtag einzubringen. Dazu müssten wiederum zehn Prozent der Wahlberechtigten den Gesetzesvorschlag innerhalb von sechs Monaten unterzeichnen. Konkret sind das in Baden-Württemberg 767.104 Menschen. Lehnt der Landtag den Gesetzesvorschlag anschließend erneut ab, wäre eine Volksabstimmung die Konsequenz.

In diesem Fall würde die Mehrheit der gültigen Stimmen über das Gesetz entscheiden, vorausgesetzt mindestens ein Fünftel sprechen sich für den Vorschlag aus. DiesesQuorum hatte die rot-grüne Landesregierung 2015 gemeinsam mit den Stimmen der CDU von 33 Prozent auf 20 Prozent herabgesetzt. So sollte die Volksabstimmung praxisnäher werden. Der Verein Mehr Demokratie hatte kurz nach der Reform von einem Meilenstein für Baden-Württemberg gesprochen.

Bayern an der Spitze

In einer 2021 erschienenen Auswertung des Vereins zur Bürgernähe direktdemokratischer Verfahren landet Baden-Württemberg im Ländervergleich aber nur auf Platz 8. Trotz der Reform von 2015 seien die Quoren für die direktdemokratischen Verfahren auf Landesebene nach wie vor zu hoch. Die Landesregierung widerspricht. Eine Evaluation aus dem Jahr 2020 habe ergeben, „dass weder elementare Änderungen noch weitere Ausbauten geboten sind“, so die Sprecherin des Staatsministeriums.

Das Nachbarland Bayern verzichtet unterdessen bei Volksentscheiden (Volksabstimmung) über einfache Gesetze vollständig auf ein Zustimmungsquorum. Bei verfassungsändernden Gesetzesentwürfen muss ein Quorum von 25 Prozent erreicht werden. In der Auswertung des Vereins Mehr Demokratie landet der Freistaat unter anderem deshalb gemeinsam mit Bremen auf dem geteilten ersten Platz. Ausbaufähig sei in Bayern vor allem der Zeitraum von zwei Wochen, der für ein Volksbegehren gewährt wird.