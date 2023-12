Statistik

Weniger Schweine und Rinder im Südwesten

Stuttgart / Lesedauer: 2 min

Schweine liegen in der Bucht eines Schweinestalls. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Die Schweinehaltung in Baden-Württemberg ist weiter auf dem Rückzug: Anfang November diesen Jahres wurden im Land 1,26 Millionen Schweine gezählt, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das entspreche einem Rückgang von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Veröffentlicht: 14.12.2023, 14:52 Von: Deutsche Presse-Agentur