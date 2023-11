Weniger Mietwohnungen auf dem freien Markt

Das Angebot von Mietwohnungen in Baden-Württemberg ist weiter knapp. Im Oktober seien fast ein Viertel Objekte weniger angeboten worden als im Vorjahreszeitraum, teilte der Immobilienverband Deutschland (IVD) am Montag in Stuttgart mit. Die hohe Nachfrage und der starke Rückgang der Bautätigkeit sorgten für eine Verknappung. In Freiburg betrug der Rückgang 41 Prozent im Vergleich Oktober 2023 zu 2022, in Pforzheim 33 Prozent, in Stuttgart 31 Prozent und in Heilbronn 29 Prozent.

Das IVD-Marktforschungsinstitut analysierte nach Angaben einer Sprecherin die Anzahl der neu angebotenen Mietobjekte in den Großstädten auf Basis von entsprechenden Inseraten bei Portalen im Internet und in den Printmedien.