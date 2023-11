Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Ängste, depressive Verstimmungen. Die Frauen, die in die Evangelische Frauen- und Mütterkurklinik in Bad Wurzach kommen, haben einen schweren Alltag. Er überfordert sie und nagt an ihrer Gesundheit.

Sie können nicht mehr. „Der Kern der Diagnose ist die Erschöpfung“, sagt Rebekka Müller, Leiterin für den psychosozialen und therapeutischen Bereich der Klinik im Landkreis Ravensburg. Frauen mit einer entsprechenden Diagnose und ärztlichem Rezept kommen für drei Wochen hierher, um bei Moorpackungen, Fitnessübungen und kreativer Arbeit, vor allem aber in Therapiegesprächen und Gruppenstunden neue Kraft zu schöpfen.

Die meisten sind Mütter minderjähriger Kinder, viele alleinerziehend. Hinzu kommen immer mehr Frauen, die Angehörige pflegen. Die Krankenkassen finanzieren den Aufenthalt, so Müller, „weil der Gesetzgeber die Notwendigkeit erkannt hat“. Allerdings seien die Tagessätze, die die Klinik bekommt, so niedrig, dass Rücklagen für Investitionen nicht gebildet werden könnten.

Mit neuer Kraft zurück in den Alltag

Das Haus in Bad Wurzach ist eine von drei Kliniken der Evangelischen Müttergenesung in Württemberg, die der Diakonie angehört, und eine von bundesweit mehr als 70 Kliniken im Müttergenesungswerk.

„Frauen, die bei uns waren, gehen gestärkt und mit neuen Kräften und Perspektiven ihren Weg weiter und sind wieder für ihre Angehörigen da“, sagt Klinikleiterin Müller. „Es ist immer wieder berührend, zu sehen, was drei Wochen bewirken können.“

Doch das Müttergenesungswerk sieht die Zukunft seiner Einrichtungen bedroht. Grund sind Sparpläne der Bundesregierung, die in dieser Woche im Haushaltsausschuss des Bundestages beraten werden. An vielen Stellen sollen die Ausgaben für soziale Belange gekürzt werden.

Das Muttergenesungswerk wird dann keine Zuschüsse mehr für Bauvorhaben bekommen. Der Haushaltsposten des Bundesfamilienministeriums, der für 2023 bei 5,6Millionen Euro lag, soll fast komplett gestrichen werden, nur ein einziges bereits laufendes Projekt für 400.000 Euro darf noch abgeschlossen werden.

Monatelanges Warten

Der Bedarf an Kuren ist groß, Mütter und pflegende Angehörige warten Monate darauf, manche sogar ein Jahr lang. „Doch ohne Bauförderung kann der Ausbau der dringend benötigten Kapazitäten nicht stattfinden“, heißt es vom Müttergenesungswerk, das seine Arbeit existenziell bedroht sieht:

Die Träger können mögliche Ausbaumaßnahmen, aber auch die Renovierung teils in die Jahre gekommener Einrichtungen ohne Hilfe aus Berlin nicht finanzieren. Auch die Wurzacher Klinikleiterin Müller sagt:

Es würde unsere wichtige Arbeit nicht mehr geben, wenn wir nicht vom Bund Mittel bekommen würden. Rebekka Müller

2015 wurde die Klinik in Bad Wurzach zuletzt saniert: Speisesaal und Turnraum wurden vergrößert, Sanitäranlagen, Schall- und Brandschutz auf einen modernen Stand gebracht. Von den Investitionen in Höhe von 3,8 Millionen Euro hat der Bund 1,7 Millionen Euro gezahlt. Weitere Mittel kamen von der Evangelischen Landeskirche.

Erweiterungspläne liegen auf Eis

Angesichts des großen Bedarfs denkt der Träger nun darüber nach, wie die Kapazitäten erweitert werden können ‐ nicht nur in Wurzach, wo derzeit 47Plätze zur Verfügung stehen, sondern auch in einer zweiten Klinik im Schwarzwald. Daraus wird nun wohl nichts: „Ohne die Bundesbaumittel können wir dafür in keine soliden Planungen einsteigen“, bedauert Andrea Boyer, Geschäftsführerin der Evangelischen Müttergenesung.

Streichen, kürzen, Pläne eindampfen: Damit sind die Diakonie, aber auch die anderen Verbände der Freien Wohlfahrtspflege ‐ Rotes Kreuz, Caritas, Paritätischer, Arbeiterwohlfahrt und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ‐ gerade überall beschäftigt. Die Sparpläne treffen die Träger sozialer Arbeit an den verschiedensten Stellen.

Eine gesicherte soziale Daseinsvorsorge ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ralf Broß, Vorstand des Städtetags BaWü

Insgesamt 25 Prozent der Mittel für die „soziale Infrastruktur“ könnten wegfallen, heißt es von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege, in der die sechs Verbände zusammengeschlossen sind. Dabei seien eigentlich zusätzliche Investitionen nötig, betont Liga-Präsident Marc Groß, der auch Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in Baden-Württemberg ist. „Wir sehen, der Bedarf nimmt ständig zu.“

Weniger Geld für Migrationsberatung

Gekürzt werden soll etwa ein Drittel der Zuschüsse für die Migrationsberatung. 24 Millionen Euro weniger für die Stellen, die sich darum kümmern, dass Einwanderer über die Anerkennung ausländischer Qualifikationen, bei der Arbeitssuche und durch Integrationskurse unterstützt werden.

Auch bei Jobcentern wird gekürzt

500 Millionen Euro weniger sollen die Jobcenter der Agentur für Arbeit bekommen, unter anderem für die Eingliederung von Erwerbslosen in Arbeit. Davon werden Programme für Langzeitarbeitslose bezahlt, etwa in Friedrichshafen.

Dort werden Menschen, die zum Beispiel ein Alkoholproblem haben, zunächst in die Suchthilfe der Diakonie geschickt, um zu einem geregelten Tagesablauf zu kommen, bevor sie später auf dem Arbeitsmarkt vermittelt werden. Ob die Zusammenarbeit von Jobcenter und Suchthilfe fortgesetzt werden kann, ist aktuell offen.

Kürzung bei Freiwilligendiensten

Für den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr stellt das Familienministerium nächstes Jahr nur noch 250 Millionen bereit, im laufenden Jahr waren es 328 Millionen Euro. Allein das Rote Kreuz in Baden-Württemberg hat 2900 Personen im Freiwilligendienst, von denen viele die Gelegenheit nutzen, in einem potenziellen späteren Ausbildungsberuf Erfahrungen zu sammeln.

Künftig fehlt ein Teil von ihnen nicht nur als Entlastung für die Hauptamtlichen, sondern auch als mögliche Ausbildungskandidaten im Rettungswagen oder in der Kindertagesstätte. Die Beispiele ließen sich fortsetzen.

Der erste Entwurf für den Haushalt lag im Sommer vor. Dieser habe sie fassungslos gemacht, heißt es von Verantwortlichen aus den Wohlfahrtsverbänden. Und nicht nur sie. Auch die Kommunen rufen den Bund auf, von den Sparplänen Abstand zu nehmen.

„Eine gesicherte soziale Daseinsvorsorge ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, mahnt Ralf Broß, Vorstand des Städtetags Baden-Württemberg. „Bei vielen Trägern der Wohlfahrtspflege könnte das Licht ausgehen.“

Licht aus am Riesenrad

Als Zeichen des Protestes wurden in der vergangenen Woche am Mittwochabend in vielen sozialen Einrichtungen im Land tatsächlich die Lichter ausgeschaltet, und auch, besonders sichtbar, am Riesenrad, das auf dem Stuttgarter Schlossplatz steht. 25 Sekunden blieb es dunkel ‐ jede Sekunde steht für ein Prozent an Einsparungen. Die Verbände hoffen, dass die Kürzungen noch korrigiert werden.

Die Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags dürfte sich am Donnerstag bis tief in die Nacht ziehen. Mit dabei ist dann auch der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, dem es nicht gefallen kann, dass ausgerechnet eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung für Einschnitte im sozialen Bereich stehen soll.

Es gebe „tatsächlich an einigen Stellen unnötige und schwierige Kürzungen“, räumt der Haushaltsexperte ein. „Wir SPD-Abgeordneten im Haushaltsausschuss arbeiten mit Hochdruck daran, diese in der Bereinigungssitzung zu reparieren und gerade im Sozialen Schwerpunkte neu zu setzen.“

Investitionen können jederzeit nötig werden

Davon könnte am Ende auch das Müttergenesungswerk profitieren, das Gerster als „Herzensangelegenheit“ seiner Fraktion beschreibt: Hier seien in den vergangenen Jahren bedingt durch die Corona-Pandemie Gelder liegengeblieben, „so dass Haushaltsreste vorhanden sind“.

In der Wurzacher Frauen- und Mütterkurklinik wird man aufmerksam auf das Ergebnis schauen, und das noch nicht einmal wegen möglicher Erweiterungspläne. Das Haus sei schließlich Baujahr 1963, sagt Einrichtungsleiterin Rebekka Müller.

Erst kürzlich seien einige Wasserleitungen durchgerostet, weitere Notwendigkeiten für Investitionen könnten folgen: „Da kann jederzeit was kommen.“ Dann sei man auf Geld vom Bund angewiesen, sagt die Klinikchefin. „Sonst hätten wir ein Riesenproblem.“