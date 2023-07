Weniger Geld für Freiwillige: Was das für Heime und Kitas in der Region bedeutet

Sie helfen in der Krankenpflege, unterstützen in der Jugendpflege oder arbeiten in einer Hilfsorganisation: Freiwilligen sind aus den sozialen Bereichen in Baden–Württemberg nicht mehr wegzudenken. 17.225 Personen sind aktuell in einem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr (FSJ(FÖJ) oder im Bundesfreiwilligendienst in Baden–Württemberg aktiv.

Doch dies könnte sich bald ändern. Die Bundesregierung will 78 Millionen Euro bei den Freiwilligendiensten einzusparen. Für FSJ und FÖJ stehen nur noch 96 Millionen Euro zu Verfügung, für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) rund 254 Millionen Euro. Für Manuel Hagel, Fraktionschef der CDU im baden–württembergischen Landtag, ein falscher Ansatz. „Der Bundesfreiwilligendienst ist eine wunderbare Einrichtung, die Hilfsbereitschaft auf der einen und Notwendigkeiten auf der anderen Seite zusammenführt. Genau hier setzt die Ampel jetzt die Axt an. Wieder einmal zeigt sich: Wärmepumpe, Werbeverbote und Essensvorschriften bekommen mehr Aufmerksamkeit als Familien und junge Menschen“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“.

Jede vierte Stelle könnte wegfallen

Die geplanten Kürzungen stoßen bei jenen auf Kritik, die Freiwilligen einsetzen auf Kritik. „Wir nehmen an, dass die Zahl der besetzten Stellen um 25 Prozent zurückgehen könnte“, erklärt Michael Ott, von der Diakonie Württemberg. Dort arbeiten Freiwillige zum Beispiel in Altenheimen mit. Der Freiwilligendienst werde durch die Verbände und Einsatzstellen zum Großteil selbst finanziert.

Der Bund zahlt nur Zuschüsse für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen beim FSJ und FÖJ. Auch das Land schießt Geld zu, zum Beispiel für Seminare während des Einsatzes. Dieser Anteil wurde laut CDU-`Fraktionschef Hagel sogar erhöht: „Auf Grund der anhaltend hohen Nachfrage haben wir die Förderung von Einsatzstellen für das Freiwillige Soziale und das Freiwillige Ökologische Jahr in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht; in 2023 und 2024 unterstützen wir sie mit insgesamt 18,9 Mio. Euro. Dass die Bundesregierung den Rotstift ausgerechnet bei den jungen Menschen ansetzt, denen wir in der Pandemie so vieles abverlangt haben, zeigt, wie weit weg sie von den Menschen sind.“

Beim Bundesfreiwilligendienst werden neben der pädagogischen Begleitung auch die Kosten für das Taschengeld der Freiwilligen sowie die Sozialversicherungsbeiträge erstattet.

Höherer Eigentanteil der Träger befürchtet

Fällt der Bundeszuschuss wirklich bald weg, müssen die Träger einen noch höheren Anteil aufbringen. Das könnten viele Einrichtungen nicht leisten, so Ott. Aktuell absolvieren 1800 Freiwillige ihren Dienst bei der Diakonie — die meisten davon in der Betreuung von Menschen mit Behinderung, von pflegebedürftigen Menschen oder in Kindergärten.

Auch die Caritas geht für Baden–Württemberg davon aus, dass ide Pläne des Bundes jede vierte Stelle im Freiwilligendienst gefährden. 2663 junge Menschen im FSJ, FÖJ und BFD arbeiten derzeit beim katholischen Wohlfahrtsverband im Südwesten. „Die Kürzungen haben uns kalt erwischt. Die Folgen für unsere Organisation sind fatal und im ganzen Ausmaß noch nicht absehbar“, sagt Diana Pakatchi von der Diözese Rottenburg/Stuttgart. Das erklärte Ziel der Caritas, den Freiwilligendienst auszubauen und dadurch mehr Menschen zugänglich zu machen, würde ausgebremst.

Caritas und Diakonie fordern Rücknahme der Kürzungen

Beide Organisationen betonen: Leidtragenden der Kürzung sind nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeiter, die auf Hilfe verzichten müssen. Vielmehr leiden auch Ältere, Pflegebedürfte und Kinder in den Einrichtungen. Außerdem schlagen Freiwillige nach ihrem Einsatz oft auch beruflich den Weg in soziale berufe ein — ein wichtiges Mittel, um ohnehin knappes Personal zu gewinnen. Die Kürzung bei den Diensten hätte Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. „Freiwilligendienste leisten einen Beitrag zur sozialen, beruflichen und gesellschaftlichen Bildung und Reife junger Menschen“, sagt Ott. Caritas und Diakonie fordern deshalb unsiono, die geplanten Kürzungen zurückzunehmen.

Von direkten Auswirkungen auf ihre Arbeit berichtet auch Carmen Egle, Leiterin der Technischen Hilfswerks in der Regionalstelle in Biberach. Sie betreut acht Freiwillige. Diese unterstützen die Ehrenamtlichen, indem sie Transportfahrten übernehmen oder bei Reparaturen unterstützen. Auch die Vor– und Nachbereitung von Ausbildungskursen übernehmen sie. Diese Aufgaben müssten, bald wieder von Ehrenamtlichen übernehmen, sollte Geld für Freiwilligendienste gekürzt werden. „Die aktuellen Arbeitsprozesse müssten umstrukturiert werden und die Entlastung, die die Freiwilligen ja sein sollen, würde wegfallen“, sagt Egle.

Überbrückung zwischen Schule und Studium

Einer der Freiwilligen beim THW Biberach ist Max Wagner. Über eine Fernsehdokumentation ist er auf die Organisation aufmerksam geworden. „Ich hatte schon vorher Interesse an technischen Hilfsdiensten, aber habe es bisher nie geschafft, mich dort zu engagieren.“ Für Wagner ist das Jahr im Freiwilligendienst eine gute Überbrückung zwischen Schule und Studium. Inzwischen ist er auch in den Ortsverband eingetreten, um auch nach seinem Freiwilligendienst dort aktiv zu sein.

Bei einer Kürzung der Stellen befürchtet er wieder eine Mehrbelastung der Ehrenamtlichen, die durch die Freiwilligendienste entlastet werden sollten. „Wenn ich die Wäsche nach einem Einsatz mache, braucht das pro Ladung zwei Stunden. Ein Ehrenamtlicher hat dann dafür Freizeit. Die würde wegfallen, wenn es meine Stelle nicht mehr gäbe“, so Wagner. Die Freiwilligendienste böten so viele Möglichkeiten, um unterschiedliche Interesse abzudecken. Daher fände er eine Kürzung der Gelder und dadurch wegfallende Stellen den falschen Weg.