Agrar

Weniger Ertrag bei württembergischen Winzergenossenschaften

Lauffen am Neckar / Lesedauer: 2 min

Ein Winzer bewässert in einem Weinberg mit einem Kanister Regenwasser eine junge Rebe. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Die starken Wetterschwankungen haben bei den württembergischen Genossenschaftswinzern im laufenden Jahr für eine geringere Ernte gesorgt. Mit rund 64 Millionen Litern liegt die Lesemenge deutlich unter dem Vorjahresniveau von 73 Millionen Litern, wie Roman Glaser, der Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, am Mittwoch in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) mitteilte.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 11:33 Von: Deutsche Presse-Agentur