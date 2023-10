Weltkriegsgranate kontrolliert gesprengt

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat in Oedheim (Kreis Heilbronn) eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt. Dazu mussten drei im Umkreis befindliche Wohnhäuser geräumt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. In zwei der Wohnhäuser leben insgesamt sechs Menschen. Wie viele im dritten Haus wohnen und wie viele Menschen bei der Sprengung am Donnerstag ihr Haus tatsächlich verlassen mussten, war noch unklar.

Die Granate wurde bei Ausgrabungsarbeiten gefunden. Weil sie nicht transportfähig war, musste sie gesprengt werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.