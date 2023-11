Notfälle

Weltkriegsbombe in Stuttgart entschärft

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Stuttgart entschärft worden. Alle Sperrungen wurden am Sonntagmittag aufgehoben, Menschen durften wieder zurück in ihre Wohnungen und Häuser, wie die Polizei bei X (vormals Twitter) mitteilte.

Veröffentlicht: 05.11.2023, 13:21 Von: Deutsche Presse-Agentur