Politische Bildung

Weitere Schlappe für AfD bei Wahl für Landeszentrale

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Auf einem AfD-Parteitag hängt ein Plakat mit dem Schriftzug «Alternative für Deutschland». (Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild )

Die große Mehrheit des Landtags will die AfD nicht im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung haben, aber die Rechtspopulisten versuchen es dennoch immer wieder: Am Donnerstag ist die AfD-Fraktion bei der Wahl in das Gremium erneut gescheitert. Nach Angaben der Landtagsverwaltung war es die bereits die achte Wahl.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 17:09 Von: Deutsche Presse-Agentur