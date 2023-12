Nass statt weiß dürfte Weihnachten laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in diesem Jahr in vielen Teilen im Südwesten werden. Aber wie sehen die Prognosen für die Region aus?

Hoch Fiona sorgt für sonnige Vorweihnachtstage

Zumindest der Start in die Vorweihnachtswoche dürfte in der Region sonnig werden. Montag und Dienstag dominiert der Wetterwarte Süd zufolge das Hoch Fiona. Stellenweise ist dem Bericht nach aber auch mit feucht-kaltem Nebel, insbesondere am Bodensee, zu rechnen. Ganz oben auf der Alb und der Adelegg sind hingegen sogar Temperaturen im zweistelligen Bereich möglich.

Sicherheit erst kurz vor Heiligabend

Statt weißer Vorweihnachtszeit gibt es laut Wetterwarte Süd in der Nacht auf Mittwoch erst einmal Regen, nur in etwas höheren Lagen wird es voraussichtlich schneien. Ob es an Weihnachten schneien wird oder nicht, kann man Meteorologe Roland Roth zufolge zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös beantworten: „Das ist Glaskugelprognostik.“

Ob es Heiligabend und an den Feiertagen schneit, hängt dem Experten nach vor allem von einem Faktor ab: "Wir haben eine Luftmassengrenze ab Mittwoch genau über Deutschland. Diese trennt die kalte Luft im Norden von deutlich milderer Luft im Süden. Wir sind auf jeden Fall anfangs in der milderen Luft. Jetzt ist die Frage, ob die kältere Luft an Heiligabend zu uns kommt, aber das ist derzeit noch sehr, sehr unsicher."

Ab Donnerstag sollen laut Wetterwarte Süd weitere Regenfälle folgen, aber auch in tieferen Lagen im Südwesten ist eine weiße Überraschung derzeit nicht ausgeschlossen, Roland Roth hält es allerdings für eher unwahrscheinlich.

Jetstream kommt auf Deutschland zu

Stattdessen brauen sich kräftige Sturm- und Orkantiefs über dem Atlantik zusammen und der Jetstream nimmt Kurs auf Deutschland, wie Wetteronline.de berichtet.

Beim Jetstream handelt es sich dem Experten zufolge um die oben beschriebenen Höhenwinde: "Die Windströmung transportiert die mildere Luft in den Süden und die kältere Luft in den Norden. Dazwischen befindet sich das Niederschlagsband – teils Schnee, teils Regen. Jetzt ist die Frage, wie weit das Band vorankommt und ob es die Alpen erreicht", sagt Roland Roth.

"Es wird starke Winde geben, bis hin zu stürmischen Winden. Aber das ist ein ganz normaler Wintersturm, nichts ganz Extremes", sagt der Wetterexperte.

Kann man unbesorgt mit der Bahn über die Feiertage zur Familie fahren?

Heißt das, dass man sich wegen des Sturms keine Sorgen machen muss, wenn man mit der Deutschen Bahn für die Weihnachtstage zur Familie reisen möchte?

Dazu braucht es keinen Sturm, bei der Bahn ist man immer auf unsicheren Gleisen. Das hat mit dem Sturm nie etwas zu tun. Die kriegen es ja nicht einmal gebacken, wenn ein bisschen Schnee fällt, das freizuhalten. Da genügt ein umgestürzter Baum. Roland Roth

"Dazu braucht es keinen Sturm, bei der Bahn ist man immer auf unsicheren Gleisen. Das hat mit dem Sturm nie etwas zu tun. Die kriegen es ja nicht einmal gebacken, wenn ein bisschen Schnee fällt, das freizuhalten. Da genügt ein umgestürzter Baum – was jederzeit passieren kann – und dann haben wir heutzutage durch die Elektrifizierung durchaus größere Probleme als das früher der Fall war", warnt Roland Roth.

Zudem könne es sein, dass in der Mitte Deutschlands vermehrt Züge ausfallen, denn dort soll es stärker stürmen als bei uns und das könne dann auch Auswirkungen auf unser Netz haben.